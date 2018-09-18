«Дальпитерстрой» сдал очередной детский сад в Шушарах

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

СК Дальпитерстрой продолжает решать вопрос детских садов в районах своей застройки. 18 сентября в Шушарах открылся новый ДОУ рассчитанный на 260 детей.

Константин Серов, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Детский сад в Шушарах действительно очень хорош. Каждый его метр функционален. Раздвижные кроватки, модульные столы. Спальни можно трансформировать в игровые и наоборот».

В детском саду предусмотрены актовый зал, спальни, игровые комнаты с теплыми полами, кухня, санузлы, автономные системы электроснабжения, отопления и вентиляции. На придомовой территории для садика отведены 9 игровых площадок. Дорога к месту прогулок оборудована "лежачими полицейскими", ограждениями, дорожной разметкой.

Аркадий Скоров, генеральный директор ООО «СК «Дальпитерстрой»: «В том, что детский сад расположен на первом этаже жилого дома есть множество плюсов. Здесь ощущается домашняя атмосфера. Родителям удобно. И детям проще адоптироваться. Они как будто не покидают родной, знакомый дом, просто спускаются от квартиры на несколько этажей».

Аркадий Скоров/ фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Строительство вел постоянный партнер застройщика – компания «Стройконстант». Три года назад данный подрядчик принимал участие в строительстве крупнейшей на Северо-Западе школы в Шушарах. А в 2017 на сложном этапе подключался к работам на объекте федерального значения – стадионе «Санкт-Петербург», где летом 2018 года проходили матчи Чемпионата мира по футболу.

Сергей Лапин, генеральный директор ООО «Стройконстант»: «Самой большой технической сложностью было сделать и усилить около 40 проемов в стенах. Все расчеты по усилению конструкций сделали в конструкторском отделе СК "Дальпитестрой", снабдили нас чертежами. На объекте был постоянный авторский надзор. Ставили маячки, отслеживали каждую микротрещинку. Сложно было и в зимний период, когда меняли фасад – окна, двери. Из-за разницы температур нужно было все работы производить максимально быстро. Мы со своей задачей справились».

Сергей Лапин/ фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Новый детский сад построен с учетом всех современных требований безопасности. Нетоксичные материалы для внутренней и внешней отделки. Закрытые радиаторы. Термодатчики в ванных и мойках. Бойлеры на случай отключения горячей воды.

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В данный момент «Дальпитерстрой» проектирует еще один детский сад в Шушарах. Учреждение на 320 воспитанников появится на Школьной улице. Подрядчиком также выступит компания «Стройконстант». Начало работ по предварительной подготовке участка к заливке фундамента намечено на январь 2019 года.

Владимир Омельницкий, глава администрации Пушкинского района: «Это важные шаги в решении очень актуального вопроса – дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой».

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