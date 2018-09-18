Шойгу: Ил-20 до крушения собирал информацию о местах хранения беспилотников боевиков в Сирии

Сбитый над Средиземным морем самолет с российскими военнослужащими на борту выполнял задание по определению места сбора и хранения беспилотных летательных аппаратов в сирийской провинции Идлиб (последнем оплоте вооруженной оппозиции).

Об этом 18 сентября сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс». Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне нанесения удара Ил-20 находился с разведзаданием.

«Самолет «в зоне нанесения удара <...> выполнял разведзадание как раз по идлибской зоне деэскалации для определения мест хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии», – подчеркнул Шойгу.

Самолет Ил-20 был сбит вечером 17 сентября, погибли 15 россиян, которые находились на борту. В Минобороны виновным считают Израиль, якобы российский самолет использовали как прикрытие для израильских истребителей, которые наносили удары в районе Латакии. Ил-20 сбили сирийские комплексы ПВО (С-200, были проданы Россией). Израиль, в свою очередь, заявил, что трагедия произошла из-за беспорядочной стрельбы сирийцев. Президент России Владимир Путин назвал крушение «цепью трагических обстоятельств».