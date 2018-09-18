Прокуратура просила убрать гуманность из приговора экс-замдиректора Эрмитажа, но одумалась

В Петербурге горсуд не стал пересматривать приговор бывшему замдиректора Эрмитажа Михаилу Новикову. Прокуратура посчитала условный срок излишне мягким наказанием за многомиллионное хищение, но изменила свою позицию.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, 18 сентября горсуд прекратил производство по апелляционному представлению прокуратуры на приговор Михаилу Новикову, вынесенный два месяца назад. Сторону обвинения смутила снисходительность судьи Куйбышевского суда Ирины Кирсановой. Она приняла во внимание полностью возмещённый ущерб, учла многочисленные заслуги и деятельное раскаяние подсудимого и назначила ему 2,5 года условно.

В апелляции надзор просил назначить Михаилу Новикову наказание, соразмерное мошенничеству на 30,6 млн руб., и приговорить его к 4 годам реального лишения свободы. Решение отозвать жалобу в пресс-службе горпрокуратуры комментировать отказались.

Вместе с Новиковым по делу о хищении при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца условные 2,5 года получил управляющий компании-подрядчика «Балтстрой» Александр Коченов. Оба признали вину, получили прощение от Эрмитажа, а суд просили не изолировать их от общества, в том числе, чтобы устроиться на работу и расплатиться с долгами. Бывший замдиректора музея Михаил Новиков уже встал на путь исправления: в горсуд он пришёл как заместитель генерального директора коммерческой фирмы.