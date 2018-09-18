Смольный спасает ларьки от ГОСТа. Но не все

Более трех тысяч нестационарных торговых павильонов в Петербурге оказались под угрозой сноса из-за новых правил эксплуатации дорог. Чиновники пока взяли под защиту только киоски с прессой. Другие предприниматели готовятся отстаивать права в суде.

Сергей Куликов/Интерпресс

Губернатор Георгий Полтавченко попросил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева скорректировать новый федеральный ГОСТ, ставящий вне закона городскую уличную торговлю. Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев, чье ведомство готовило обращение, документ был отправлен 18 сентября. Но, вопреки ожиданиям участников рынка, Смольный заступился не за весь мелкий бизнес.

ГОСТ Р 50597–2017, содержащий требования к эксплуатации дорог и улиц, вступил в силу с 1 сентября. В соответствии с ним проезжая часть дорог и улиц, а также тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, разделительные полосы и обочины должны быть свободны от посторонних предметов. Под это понятие попадают рекламные конструкции и торговые павильоны. Однако первые были выведены из-под действия новых правил после обращения в федеральное правительство мэра Москвы Сергея Собянина. Отсрочка дана до 1 июля 2019 года.

Торговле повезло меньше. Из-за нового ГОСТа большинство нестационарных торговых объектов (НТО) оказались «вне закона», а их места подлежат исключению из схемы размещения, сообщил комитет имущественных отношений по итогам межведомственного совещания с участием вице-губернаторов Сергея Мовчана, Николая Бондаренко и Михаила Мокрецова, а также глав профильных комитетов.

Всего в Петербурге работает около 9 тысяч НТО. Их совокупный оборот – около 40 млрд рублей, а число рабочих мест, созданных такими предприятиями, превышает 50 тысяч. По предварительным оценкам участников рынка, новый ГОСТ затронет от трети до половины торговых точек.

«В первую очередь это киоски, тележки с мороженым, летние кафе, которые находятся на тротуарах. Автосервисы и небольшие магазины, которые стоят в глубине кварталов, такой участи избегнут», – говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. При этом федеральные власти навряд ли ставили задачу зачистить улицы от торговли. «Это петербургская проблема, возникшая из-за особенностей местного законодательства. К примеру, в Москве лишь часть улиц имеют статус автомобильных дорог, в то время как в Северной столице — подавляющее большинство», — считает он.

Но спасать от возникшего правового казуса решили только продавцов газет. В обращении к Дмитрию Медведеву губернатор просит вывести из-под действия ГОСТа «НТО по реализации печатной продукции, размещенные на улицах населенных пунктов». Как пояснил «Фонтанке» Сергей Серезлеев, в Петербурге работает 740 таких ларьков и еще около 250 мест, где они могут потенциально быть размещены. Из-за новых требований все под угрозой закрытия.

Свою просьбу губернатор объясняет социальной направленностью этого бизнеса. «Киоски по продаже печатных изданий обеспечивают занятость 5 тысяч петербуржцев, большинство из которых — люди предпенсионного возраста или малообеспеченные», – добавляет он. Кроме того, их закрытие может повлечь за собой банкротство издательских домов и типографий, говорит глава города. Наконец, участники рынка лишь недавно инвестировали 100 млн рублей в обновление 50 своих павильонов.

Такой избирательный подход оказался сюрпризом для участников рынка. «Тот факт, что Смольный начал диалог с федеральными властями, внушает оптимизм. Но непонятно, почему один бизнес оказался более приоритетным, чем другой», – говорит Владимир Меньшиков. По его словам, для горожан летние кафе и павильоны по продаже продуктов не менее важны, чем киоски с газетами. «А ставки аренды, которые они платят городу, выше на порядок», – подчеркивает он.

По словам чиновников, пока им не понятен масштаб проблемы. Как пояснили в КИО, на данном этапе решено провести инвентаризацию торговых мест на тротуарах, чтобы понять – сколько же не соответствует новым требованиям. А уже потом решать, что делать — вносить изменения в паспорта дорог или передвигать сами киоски, чтобы они соответствовали новым правилам. Еще один вариант — предоставить добросовестным игрокам альтернативные площадки.

Пока у чиновников нет понимания, как именно они будут исполнять новые нормы. С одной стороны, ГОСТ требует убирать посторонние предметы с дорог и тротуаров в течение трех часов с момента обнаружения. С другой стороны, по сложившейся практике, если НТО исключают из схемы размещения из-за изменений закона, договор будет в силе до истечения срока.

Союз малых предприятий получает шквал звонков от предпринимателей, которые опасаются, что их начнут сносить уже на следующей неделе. «Мы их успокаиваем, говорим, что так быть не может», – говорит Владимир Меньшиков. Во-первых, для такого массового демонтажа у города не хватит ресурсов, во-вторых, это не в интересах самого города, которому нестационарная торговля приносит налоги и плату за аренду.

Но для бизнеса это слабое утешение. Большинство НТО имеют право аренды на неопределенный срок. Это значит, что город вправе расторгнуть соглашение с ними в любой момент. Срочные договоры действуют максимум до 2020 года. Шанса продлить их новые правила не оставляют.

Как следует из обращения к губернатору уполномоченного по правам предпринимателей Александра Абросимова (есть в распоряжении «Фонтанки»), бизнес уже испытывает сложности с продлением договоров. Свой отказ чиновники объясняют, в том числе, ссылкой на новый ГОСТ. Такая ситуация может серьезно ухудшить положение малого бизнеса и ослабить его позиции в конкурентной борьбе с крупными сетями, считает бизнес-омбудсмен. В качестве возможной альтернативы он предлагает выделить бизнесу места «в составе общественно-деловых зон».

Но участники рынка опасаются, что такая замена может оказаться неравноценной. «Все зависит от того, где будут эти места и смогут ли они обеспечить сопоставимый трафик», – говорит владелец сети фруктовых лавок Ашот Эфендиев, которому Смольный отказал в продлении договора. Пока предприниматель намерен отстаивать свои права в суде. «На наш взгляд, отказ из-за нового ГОСТа выглядит надуманным. За соблюдением этих требований должно следить ГИБДД. Городские законы мы не нарушаем, поэтому КИО не должно нам отказывать», – заключает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»