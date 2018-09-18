Теризбирком Выборгского района остался без руководителя. Островский, прославившийся выпивкой за рулем, не успел проработать и года

Территориальная избирательная комиссия №10 Выборгского района осталась без председателя. На заседании городской избирательной комиссии 18 сентября утвердили отставку Бориса Островского.

Как рассказали «Фонтанке» в петербургском горизбиркоме, руководитель ТИКа Выборгского района Островский сложил свои полномочия по собственному желанию. Интересно, что Островский в этой должности проработал чуть больше года и не успел попасть ни в какие выборные скандалы. По данным собеседников «Фонтанки» в Выборгском районе, в отставке главы ТИКа могли быть заинтересованы районные чиновники и депутаты, которые были не уверены в лояльности Островского.

Несмотря на то, что работа в ТИКе не принесла Островскому известности, в городе его знают по скандалам в других сферах. Начинал он свою карьеру еще при губернаторе Владимире Яковлеве, тогда Островский работал в комитете по печати. В середине 2000-х был назначен руководителем пресс-центра Смольного. В 2005 году чиновник назвал журналистов, пришедших в городское правительство, «сбродом». В 2009-м уехал работать в администрацию Новгорода и уже в 2011-м был оттуда уволен – после того, как сотрудники ГИБДД остановили его за вождение в нетрезвом состоянии, а судья определил мерой наказания арест на 10 суток. В 2012-м Островский попал в литературный скандал, оказавшись директором Дома творчества писателей в Комарово, там он развернул бурное строительство коттеджей «для писателей», якобы подрался с водителем грузовика и всем этим сильно обеспокоил деятелей искусства. В перерывах между литературными изысканиями Островский интересовался жизнью МО «Левашово», став одним из участников скандала между главой муниципального совета и местной администрацией.