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СМИ: В день отравления Верзилов должен был получить материалы из ЦАР по убийству российских журналистов
Источники издания «Новая газета» располагают информацией о том, что участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов должен был получить отчет из Центральноафриканской Республики, связанный с убийством российских журналистов. Документы до него не дошли из-за госпитализации с признаками отравления.
Как сообщает газета 18 сентября, речь шла о неком финальном отчете о расследовании причин гибели в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Верзилов, уточняет издание, был дружен с Расторгуевым, сам собирался ехать в Африку, но предпочел участие в акции на финальном матче ЧМ-2018.
Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова госпитализировали в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, способность говорить и двигаться. 13-го числа московские медики сообщили о предынсультном состоянии Верзилова, вскоре его перевезли в госпиталь в Берлин. 18 сентября немецкие врачи подтвердили подозрение на отравление.
Отчет «Фонтанки» о поездке в ЦАР читайте в материале «У ночи нет глаз. Чего не увидели убитые в Центральной Африке журналисты».
Справка:
Петр Верзилов прославился в конце 2000-х как участник арт-группы «Война» вместе со своей женой Надеждой Толоконниковой. Во время процесса над Pussy Riot он стал представляться продюсером группы, дело получило международный резонанс. В 2014 году Толоконникова и еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина учредили издание «Медиазона», Верзилов стал его издателем. Последняя акция Pussy Riot прошла во время финала чемпионата мира - 2018 по футболу: Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Карачева выбежали на поле в костюмах полицейских. 17 июля их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей. Кроме того, их оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды.