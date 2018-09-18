СМИ: В день отравления Верзилов должен был получить материалы из ЦАР по убийству российских журналистов

Источники издания «Новая газета» располагают информацией о том, что участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов должен был получить отчет из Центральноафриканской Республики, связанный с убийством российских журналистов. Документы до него не дошли из-за госпитализации с признаками отравления.

Как сообщает газета 18 сентября, речь шла о неком финальном отчете о расследовании причин гибели в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Верзилов, уточняет издание, был дружен с Расторгуевым, сам собирался ехать в Африку, но предпочел участие в акции на финальном матче ЧМ-2018.

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова госпитализировали в Москве 11 сентября, когда он начал терять зрение, способность говорить и двигаться. 13-го числа московские медики сообщили о предынсультном состоянии Верзилова, вскоре его перевезли в госпиталь в Берлин. 18 сентября немецкие врачи подтвердили подозрение на отравление.

Отчет «Фонтанки» о поездке в ЦАР читайте в материале «У ночи нет глаз. Чего не увидели убитые в Центральной Африке журналисты».