Судья матча «Зенит» - «Спартак» получил «двойку» за два неназначенных пенальти

Главный судья матча «Зенит» – «Спартак» (0:0) Владимир Москалев получил неудовлетворительную оценку за свою работу. Как сообщает 18 сентября «Спорт-Экспресс» со ссылкой на руководителя департамента судейства РФС Александра Егорова, рефери не назначил пенальти в ворота московского клуба за удар полузащитника «Спартака» Фернанду бутсой в лицо нападающему сине-бело-голубых Себастьяну Дриусси. Еще один спорный момент был и в обратном направлении: форвард красно-белых Педро Роша упал в штрафной соперника после того, как Бранислав Иванович наступил ему на ногу. Москалев также проигнорировал нарушение.

«Что касается момента с участием Фернанду, тут вопросов нет – пенальти. За такое игрока надо было наказать штрафным ударом, в данном случае — одиннадцатиметровым. Что касается эпизода с Рошей — это фол по неосторожности и тоже пенальти. В итоге оценка была неудовлетворительной», – подчеркнул Александр Егоров.

Напомним, из-за удара в лицо бутсой Дриусси получил серьезную травму и был сразу же заменен. К счастью, обошлось без последствий и аргентинский нападающий вскоре вернулся в строй.

На той игре со «Спартаком» произошел еще один инцидент: на поле в разгар матча упал квадрокоптер. По счастливому стечению обстоятельств, все футболисты в тот момент были на другой стороне поля и никто не пострадал.