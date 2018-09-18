Jaguar будут делать только три дня в неделю

Jaguar Land Rover сокращает производство до трех дней в неделю на одном из своих ключевых заводов в Великобритании, пишет Automotive News Europe. Это решение связывают как с процессом выхода Великобритании из Евросоюза и сопутствующей неясностью перспектив экспорта, так и с общей тенденцией на авторынке к резкому снижению популярности «дизелей».

Отныне основной завод Jaguar «Замок Бромвич» в Бирмингеме будет работать всего три дня в неделю. На нем выпускают седаны Jaguar XE, XF и XJ и спорткар Jaguar F-Type. Пока трехдневные ограничения вводятся на период с октября по декабрь. Их цель – избежать увольнения примерно тысячи работников завода.

В августе продажи марки Jaguar упали внутри Великобритании на 8 процентов, а на континенте сокращение еще больше – 11 процентов. Больше всего пострадали как раз те модели, которые выпускались в Бромвиче: сокращение продаж составило от 25 процентов (Jaguar XE) до 47 процентов (Jaguar XJ).

Одна из причин – смещение интереса покупателей в сторону более дешевых и более компактных автомобилей. Другая – растущая популярность SUV как внутри страны, так и по другую сторону Ла-Манша. Недаром у того же Jaguar на фоне падения продаж седанов особенно заметны успехи всей линейки кроссоверов F-Pace и E-Pace, а также самого свежего «хита» – элекрокроссовера Jaguar I-Pace. Например, именно этот электромобиль покупает принц Чарльз: он пополнит королевскую коллекцию, состоящую до этого момента только из бензиновых и дизельных автомобилей.