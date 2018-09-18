За обещание повлиять на итоги экспертизы по отделке фасада Мариинского театра проектировщики получили условные сроки

Кировский районный суд Петербурга 18 сентября в особом порядке слушал дело замдиректора проектного института «Ленпроектреставрация» Олега Лыскова и начальника службы безопасности этого же учреждения Максима Левенкова. За мошенническое требование взятки оба получили условные сроки.

О приговоре сообщает пресс-служба судов города. Лысков и Левенков признаны виновными в покушении на мошенничество. Сотрудники проектного института получили 2 года условно с трехлетним испытательным сроком за попытку обмануть директора компании «Стройальтернатива». Фирма, как ранее писала «Фонтанка», судилась с Мариинским театром. Подрядчик выполнил работы по реставрации западного фасада Мариинки, но оплату за свои услуги не получил. «Стройальтерантива» обратилась с жалобой в Арбитражный суд, была назначена экспертиза. Проводить ее поручили «Ленпроектреставрации». Лысков и Левенков предложили директору «Стройальтернативы» Дмитрию Самсыгину за решение в пользу его компании заплатить 880 тысяч рублей, это 10 процентов от суммы иска к театру. После получения первой части взятки оба сотрудника проектного института были задержаны. Первоначально в материалах дела речь шла о взятке, однако позже следствие пришло к выводу, что повлиять на итоги экспертизы Лысков и Левенков не могли, и дело переквалифицировали на мошенничество.

Оба сотрудника проектного института на время следствия были отправлены под домашний арест, однако позже за любовь к дачному отдыху, которая нарушала обозначенные мерой пресечения условия, Лыскова отправили в изолятор.

Что касается иска «Стройальтернативы», 17 ноября прошлого года арбитраж встал на сторону Мариинки. «КГИОП выявлены недостатки, которые истцом не были устранены, акт сдачи-приемки выполненных работ представителями обеих сторон с участием представителей КГИОП не подписан, оснований для оплаты выполненных работ у ответчика не имеется», – гласит решение суда. Апелляционную жалобу суд также отклонил, 9 сентября «Стройальтернатива» подала кассацию.