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Строительство
18.09.2018 18:12
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Что с ипотекой будет завтра при подросшей ключевой ставке ЦБ

Повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5% не стало шоком - разница не гигантская, 0,25 п.п. Но опрошенные «Фонтанкой» эксперты уже обещают рост ипотечной ставки (пусть не сильный и не сразу), а также прогнозируют изменение цены квадратного метра. Все ждут... выборов в конгресс США.

Что с ипотекой будет завтра при подросшей ключевой ставке ЦБ

Сергей Куликов/Интерпресс

Неофициально в крупных банках уверяют – повышать ипотечную ставку не настроены, но тут же оговариваются: возможны изменения в пределах 0,25 – 0,5 п.п. Лучше, мол, выждать месяц-два и посмотреть на общую ситуацию – конкуренция высока, и выдавать ипотечные кредиты в тех же объемах хочется всем. Общая картина (и не только на рынке ипотеки) может измениться в ноябре, после выборов в конгресс США, после первых же шагов по обещанному ужесточению санкций. До этого все замерли в  ожидании.

Рынок ипотеки не сможет остаться в стороне от волатильности на финансовых рынках. Как считает ведущий аналитик ГК "ТелеТрейд" Артем Авинов, вслед за ужесточением монетарной политики со стороны ЦБ мы увидим рост ставок в коммерческих банках по кредитным продуктам в целом и по ипотеке в частности: "Минимальное удорожание можно ожидать на те же 0,25 п.п., хотя российская практика говорит о росте минимум на 0,5%. В более отдаленной перспективе можно говорить о росте стоимости квадратного метра жилья, что также отразится на нагрузке для потенциального заемщика. Причем этот рост будет более значительным и начнется с 2% роста за счет одномоментного поднятия НДС с начала 2019 года".

Параллельно будет идти рост конечной стоимости квадратного метра из-за зависимости себестоимости жилых объектов от валютного курса. Рубль ослаб к доллару за 2018 год более чем на 15%, а строители говорят, что процент зарубежных материалов у них велик.

По словам территориального менеджера по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяны Хоботовой, на рынке действительно появились факторы, которые привели к повышению ключевой ставки и которые позволяют говорить о возможном росте рыночных ставок по вкладам и кредитам.

Сам банк «Открытие» пока не повышал ставки, а в конце августа снижал их. Так же поступил и банк ВТБ, буквально накануне повышения ключевой ставки снизив ипотечные ставки на 0,7 п.п. Как пояснили в ВТБ, повышение ключевой ставки может отразиться на стоимости привлечения. Но пока здесь не решаются говорить, повлечет ли это увеличение ставок по кредитам: «Мы анализируем сложившуюся ситуацию. Дальнейшие решения о сохранении или изменении процентных ставок по нашим продуктам будут приняты банком позднее».

По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» Антона Кочеткова, решение ЦБ РФ не стало  неожиданностью. "Мы допускали повышение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 60%", – рассказал он. В целом в «Открытии» не исключили в среднесрочной перспективе пересмотра ценовых условий по кредитам.

Заместитель руководителя бизнеса ипотечного кредитования Банка «Санкт-Петербург» Антон Комаров рассказал «Фонтанке», что текущий раунд повышения ставок основными игроками рынка ипотеки закончится в сентябре. Кто-то из банков ждал действий регулятора, кто-то планирует продлить акционные предложения до конца месяца, а с их отменой повысить ставки. 

«В целом повышение составит от 0,5 до 1% в зависимости от конкретного банка, – прогнозирует он. – Дальнейший рост ставок возможен при ухудшении экономической ситуации, однако наиболее вероятным сценарием будет жизнь в текущей системе координат до конца 2018 года».

Заместитель председателя правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова, отметив, что повышение ставки нельзя назвать неожиданным или экстраординарным, оценила комментарии Банка России по поводу будущей траектории ключевой ставки как достаточно жесткие: ЦБ не обсуждает возможность возобновления смягчения денежно-кредитной политики и акцентирует внимание на вопросе о дальнейшем повышении ключевой ставки в повестке ближайших заседаний. 

«В связи с этим можно ожидать, что повышение ключевой ставки транслируется в соответствующий рост процентных ставок по ипотечным кредитам, – пояснила Асланова. – Его поддержит не только само повышение ключевой ставки, но и изменение ожиданий по поводу ее будущей динамики».

Пока это не вызовет резкого сокращения спроса на ипотечные кредиты. Более того, возможен даже кратковременный всплеск спроса, обусловленный стремлением воспользоваться текущими относительно более выгодными условиями. Асланова рекомендует заемщикам оформлять ипотеку по текущим условиям, а если условия улучшатся, кредит можно будет рефинансировать. 

Анна Романова, "Фонтанка.ру"

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