Путин о сбитом российском Ил-20: «Это цепь трагических обстоятельств»

Президент России Владимир Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым Турцией российским бомбардировщиком. Сейчас, по его словам, речь идёт скорее о случайности.

«Это всё-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш», – заявил российский лидер 18 сентября. Пресс-конференцию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном транслировал телеканал «Россия 24»

По итогам встречи с Орбаном Путин принёс соболезнования родным погибших военных и подчеркнул, что в ситуации ещё необходимо «серьёзно разобраться». Отношение Москвы к случившемуся, по его словам, полностью изложено в заявлении Минобороны РФ.

«Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике», – уточнил президент и пообещал, что эти шаги «заметят все».