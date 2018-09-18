Финляндия научит петербуржцев кататься на лошади-палке и выпивать дома

В рамках ежегодного фестиваля «Недели Северных стран» в Петербурге Финляндия покажет фильм с ругательным названием, устроит мастер-класс на Дворцовой и посвятит петербуржцев в основы домашнего времяпрепровождения и секреты стойкости духа.

Сегодня, 18 сентября, на фестивале «Послание к человеку» покажут картину «Perkele – 2. Картинки из Финляндии» (perkele – фин. «чёрт»). Это документальный фильм, в котором режиссёр Йорн Доннер спустя 45 лет после выхода первой ленты размышляет о том, как изменилась Финляндия, стоит ли в ней жить и умирать.

Кое-что интересное финны придумали к Европейскому дню языков в Эрмитаже.

«В Финляндии известность приобрела езда на игрушечных лошадках, или hobby horsing, поэтому был снят [документальный] фильм «Хоббихорсинговая революция», который рассказывает о трех девушках, которые увлекаются ездой на лошадке на палке и смело живут своей самобытной жизнью, несмотря на то, что общество не понимает столь важное хобби», – рассказала о новом финском веянии генконсул Финляндии Анне Лайне. Необычное увлечение, по её словам, теперь распространяется и по другим странам, и вскоре его смогут попробовать и петербуржцы. Одна из звезд фильма по имени Алиса приедет 22 сентября и расскажет о своем хобби на Дворцовой площади.

Свои комиксы привезёт в Петербург финский иллюстратор Анна Сайламаа. Увидеть её творчество можно будет 5 — 7 октября на «Бумфесте». В этом году от Северных стран в этом жанре представлены именно художники-женщины.

20 октября петербуржцам поведают о секретах счастья. Так, из Финляндии приедут Йоанна Нюлунд, автор книги «Сису. Финское искусство стойкости», и Миски Рантанен, написавший книгу «Калсарикяннит – расслабленность по-фински». "Сису" – это некий концепт сильного духа, которым гордится каждый финн, а "калсарикяннит" означает «выпивать дома в нижнем белье» – когда выходить на улицу нет желания, а одеваться, находясь в одиночестве, вовсе не обязательно. О том, как правильно жить и отдыхать, и расскажут Нюлунд и Рантанен.