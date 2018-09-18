Второй чиновник в Петербурге заговорил о переносе порта из исторического центра

скриншот презентации/Global Maritime And Port Services

Изучал эту проблему вице-губернатор Игорь Албин во время поездки в Сингапур в конце июля. По ее итогам организовал сегодня заседание рабочей группы, которая занялась изучением опыта переноса сингапурского порта из центра на окраины. 18 сентября участникам собранной Игорем Албиным рабочей группы под руководством заместителя председателя комитета по транспорту Алексея Львова показали кино.

скриншот презентации/Global Maritime And Port Services

Чиновники комитета по транспорту, представители стивидорных и проектных организаций внимательно изучили переведенную на русский язык 13-страничную презентацию с завораживающим названием «Порт Сингапура. Перемены с 1800-х годов по настоящее время». Перемен было много, но вице-губернатор всех заранее предупредил: мы должны создать рабочую группу, которая изучит опыт сингапурского порта и применит его для подготовки предложений по реализации такого же проекта в Петербурге.

В середине августа, практически сразу после возвращения из заграничной поездки, вице-губернатор подписал «План реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита делегации Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина в Республику Сингапур в период с 22 по 27 июля 2018 года». Комитету по транспорту в этом документе уделено 6 пунктов, два из которых посвящены городскому порту:

«Совместно с сингапурскими специалистами создать и организовать работу рабочей группы на базе СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» по оценке возможности переноса Большого порта Санкт-Петербург и подготовке предложений по реализации данного проекта…»

«Подготовить и направить в комитет по внешним связям Санкт-Петербурга предложения для учета при подготовке Соглашения между Санкт-Петербургом и Сингапуром»

Похоже, участникам петербургского бизнеса уготован некий сингапурский вариант развития. Во всяком случае, в совещании принимал участие региональный директор группы Enterprise Singapore Рашид Наргунд.

Впервые о переносе мощностей петербургского порта из исторического центра Георгий Полтавченко заявил в конце мая 2018 года, анонсировав возможный перенос мощностей питерского порта в Бронку к 2025 году.

«И мы сейчас основательно задумались о необходимости поэтапного перевода порта в другое место. Туда, где он мог бы развиваться и спокойно наращивать мощности без ущерба для людей и инфраструктуры», — процитировали тогда градоначальника СМИ.

С тех пор о переносе портовых мощностей никто из чиновников говорить не решался, потому что никому до сих пор не понятно, как это возможно в принципе в условиях, когда участники портового бизнеса Петербурга вложили огромные деньги в развитие своих мощностей на тех территориях, где они сейчас находятся. Каковы хотя бы теоретические возможности государственной власти России любого уровня заставить теперь участников рынка бросить свои многомиллиардные активы, переехать в Бронку и инвестировать новые миллиарды, чтобы там появился новый порт?

Игорь Албин об этом на совещании 18 сентября не сказал. Но предложил участникам совещания изучить опыт сингапурского порта с начала 19-го столетия, когда он назывался речным и был организован эмигрантами со всего света.

Сегодня сингапурский порт – крупнейший в мире наряду с портами Роттердама, Гамбурга, Шанхая. Но все-таки он не очень похож на петербургский. Об этом, кстати, сказано и в самой продемонстрированной на совещании презентации: «Только 15 процентов обрабатываемых контейнеров попадают на дороги Сингапура. Таким образом, несмотря на то, что Tanjung Pagar и Keppel (терминалы порта. – Прим. ред.) находятся недалеко от города, нет необходимости перемещать порт из города, чтобы облегчить заторы…»