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Спорт
18.09.2018 16:26
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Игроки «Спартака» лайкнули стишок про их главного тренера, и теперь их отчисляют из команды. «Зенит» не удержался и затроллил москвичей

Серьезными проблемами обернулось для футбольного клуба «Спартак» критическое стихотворение звезды сериала «Кухня» и ярого болельщика москвичей Дмитрия Назарова о главном тренере красно-белых Массимо Каррере. В своем произведении, написанном после поражения от «Ахмата» со счетом 1:2, артист сравнил итальянского специалиста с гусем, от которого нет яиц, и съесть его тоже нельзя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#fcsm

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Оригинальный пост в "Инстаграме" лайкнул сначала защитник «Спартака» Андрей Ещенко. Вскоре перепечатку сделал аккаунт фанатов столичного клуба fcsm_msk. Эту запись отметил как понравившуюся уже капитан красно-белых – полузащитник Денис Глушаков. Отметим, что вскоре лайк Глушакова пропал, а отметка Ещенко все еще висит под постом актера.

Сам Глушаков вскоре сделал заявление в своем инстаграме.

«Лайки отображаются публично. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина, и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо. Хочу с уверенностью заявить — у нас в команде все хорошо. В том числе и с тренером», – написал футболист.

Он также добавил, что поставил лайк, не глядя на текстовое содержание поста фанатского аккаунта.

«Я часто сижу на всяких пабликах Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить. Не так давно мы всей командой поддерживали «Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно», – оправдывается капитан красно-белых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Странный резонанс вызвал лайк на фотографию народного артиста Дмитрия Назарова. 1. Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь. 2. Я часто сижу на всяких публиках Спартака. В одном из таких пабликов опубликовали фото Назарова в красной шапке #СамоеВремяЖить Не так давно мы всей командой поддерживали "Фонд борьбы с лейкемией» и Дмитрию Юрьевичу также подарили эту шапку. Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило. 3. Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера. Я взрослый мужчина и если мне захочется выразить недовольство тренеру, то я приду и все скажу ему в лицо, а не лайки буду ставить. Но у нас с коучем все в порядке! 4. Я понимаю, что журналистам нужно все горячее, но обращать внимание на такие глупости – себя не уважать. Я могу только догадываться кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв, но хочу с уверенность заявить: у нас в команде все хорошо! В том числе и с тренером! У нас был тяжелый и неудачный матч в воскресенье, и сейчас у нас только одна цель – победа в дебютном матче в Лиге Европы и в дерби на выходных!#спартак#москва

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Тем не менее главному тренеру «Спартака» поведение подопечных в соцсетях явно не понравилось. Как сообщил в своем телеграм-канале главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов, Каррера отстранил от тренировок Глушакова и Ещенко «по итогам лайкогейта». Спортивный журналист Феликс Загребной в личном телеграм-канале написал, что Глушаков также лишен капитанской повязки, больше не сыграет за «Спартак» в этом сезоне, а зимой будет выставлен на трансфер.

В разгар скандала официальный твиттер-аккаунт «Зенита» опубликовал видео, как главный тренер петербургского клуба Сергей Семак зачитывает стихотворение Анны Ахматовой «А, тебе ещё мало по-русски». Пост сопровождал хештэг #ТолькоХорошиеСтихи. Семак зачитал следующие строчки:

А, тебе ещё мало по-русски,

И ты хочешь на всех языках

Знать, как круты подъёмы и спуски

И почём у нас совесть и страх.

Намекает ли главный тренер «Зенита» на спуски и подъемы карьеры футболистов «Спартака», не уточняется.

Напомним, под руководством  Массимо Карреры «Спартак» в 2017 году стал чемпионом впервые за 16 лет. Капитаном той команды до сегодняшнего дня был Денис Глушаков. В следующем после чемпионского сезоне красно-белые заняли третье место. В текущем сезоне москвичи после 7 туров идут на третьей строчке. В последнем матче они потерпели первое поражение в чемпионате-2018/19, проиграв дома «Ахмату» 1:2.

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