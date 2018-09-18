Экс-глава Госнаркоконтроля решил выращивать... лен

Выращивать лен на пенсии решил бывший глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов. Он признался журналистам, что задумался о льняном бизнесе еще будучи на посту в ФСКН.

А пока Иванов возглавил попечительский совет межрегионального общественного фонда «Льняной союз», который сам же и создал, рассказал он 18 сентября РБК.

«Фонд был создан для решения проблемы сырья для легкой текстильной промышленности, – отметил силовик. – Было поручение президента еще от 20 января 2016 года по обеспечению импортозависимости от хлопка и наращиванию производства льноволокна, где соответствующие задачи были названы стратегическими. К сожалению, ни одна из поставленных задач не была выполнена, и отчет контрольному управлению президента по нему был перенесен на ноябрь. В целях развития льняной отрасли в этом году мной был создан фонд, который позволит приступить к работе с производителями и регионами».

Иванов рассказал о субсидии из бюджета: в 2018 году Минсельхоз выделяет по 10 000 рублей на каждый гектар, засеянный льном. В следующем году эта программа поддержки тоже будет действовать, пока она не привязана к количеству собранного урожая. А всего за 2018–2020 годы на поддержку льноводства выделят 20 млрд из казны.

Также Иванов впервые рассказал о своем уходе с госслужбы. По его словам, решил уступить дорогу молодым. Льняная же отрасль начала привлекать его еще в годы работы в органах госбезопасности.

«Будучи в свое время чиновником в Федеральной службе безопасности, где отвечал за вопросы экономической безопасности, в администрации президента, да и в ФСКН, я видел, что существует колоссальная проблема, которая имеет свое решение. Это вопрос национальной безопасности. Президент так и обозначил задачу — как стратегическую», — рассказал Иванов.