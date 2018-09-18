Автобус упал в воду в Турции. 7 человек погибли, 28 пострадали

В ДТП утром 18 сентября в центральной провинции Афьонкарахисар в Турции погибли, по предварительной информации, семь человек и пострадали 28, сообщает местный канал NTV.

На дороге Афьонкарахисар – Анталья пассажирский автобус опрокинулся в кювет и в канал, прямо в воду. Доставали его оттуда с помощью специального автокрана.

Граждан России в списках пострадавших нет, сообщили российским СМИ в посольстве РФ в Анкаре.

Видео: YouTube/Haber Lutfen

Это второе крупное ДТП в Турции за последние дни. 8 сентября шесть человек, в том числе ребёнок, погибли и 39 были ранены в результате ДТП на трассе Анкара – Аксарай: там пассажирский автобус также съехал в кювет.