На рыбоперерабатывающем предприятии прокуратура нашла полтонны просроченной кеты и немаркированного леща

На предприятии в Невском районе Петербурга прокуратура и Управление ветеринарии арестовали полтонны рыбы. Часть ее была просроченной, другая не имела никаких опознавательных знаков.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства 18 сентября, данных о том, что 216 кг просроченной кеты планировалось уничтожить, в ходе проверки не установлено. Рядом с испорченным продуктом стоял контейнер с 354 килограммами рыбы, предположительно леща, на которую у владельца, ООО «Морская столица», не нашлось никаких документов. В этом же цехе складируется рыба, пригодная для переработки. Общее состояние помещений надзором признано неудовлетворительным. Владелец предприятия получил прокурорское представление, ему грозят штраф и новая проверка Роспотребнадзора. На подозрительную рыбу наложен арест.

По данным СПАРК, нарушения после проверки цехов на Октябрьской набережной, 118, профильные ведомства выявляют не впервые. В 2016 году Роспотребнадзор штрафовал предприятие на 10 тысяч рублей за грязные производственные площадки.

Ранее, напомним, 24 сотрудника отеля «Кемпински» обратились за медпомощью с признаками отравления. Врачи ставили им диагноз «сальмонеллез». В качестве источника пострадавшие указывали на съеденный в столовой отеля рыбный салат.