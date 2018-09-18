Счетная палата за год нашла нарушений почти на 550 миллиардов

Нарушения на 547,3 млрд рублей обнаружила Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности в 2017 году. Такие данные приведены в отчете ведомства.

Выдержки из документа 18 сентября приводит РБК. Счетная палата констатирует снижение суммы нарушений в 2,2 раза к 2016 году (в абсолютных числах разница – 650 млрд рублей). Наиболее заметно, в 21 раз, снизились нарушения, связанные с нецелевым использованием казенных денег: 134 млн при 2,8 млрд годом ранее.

По данным надзорного органа, львиная доля нарушений связана с госзакупками (213 млрд против 17 млрд рублей в 2016-м). Есть также нарушения, связанные с некорректным заполнением отчетности (179,2 млрд против 656 млрд рублей) и оказанием услуг населению и нарушениями федеральных законов и постановлений правительства (в сумме 108 млрд; в 2016 году – 410 млрд).

Итогами проверок СП стали 138 представлений в госорганы, 22 обращения в Генпрокуратуру, 3 – в Следственный комитет, и столько же — в ФСБ.

В августе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство, возможно, запросит расширение антикоррупционных полномочий.