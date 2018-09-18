ГК «Лидер Групп» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Три кита»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Три кита» в поселке Мурино Ленинградской области.

Новый 12-этажный кирпично-монолитный комплекс состоит из трех корпусов, рассчитанных на 1 485 квартир общей площадью 57 185 кв.м. На первых этажах оборудованы коммерческие помещения, предусмотрен подземный паркинг. Общая площадь объекта составляет 98 856,09 кв.м.

ЖК «Три Кита» – это город в городе, в котором есть детские площадки, спортивные снаряды, зоны для спокойного отдыха и собственный детский сад. Яркие архитектурные формы в обрамлении зеленых насаждений добавляют комплексу солнечного настроения и уюта. Дома небольшой этажности образуют просторный, уютный, закрытый двор. В комплексе предусмотрена круглосуточная охрана и служба консьержей.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Три Кита» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

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