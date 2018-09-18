«Неужели мы не добьемся чистоты избирательного процесса?» Новый глава Горизбиркома готовится к выборам губернатора Петербурга

Назначенный в июле глава Горизбиркома Петербурга пока вникает в процесс, но обещает не допустить ситуации как в Приморье, где итоги губернаторских выборов отменили из-за лютых нарушений.

Виктор Миненко//Роман Пименов/Интерпресс

Нового председателя городской избирательной комиссии Петербург получил в конце июля. Им стал бывший главный федеральный инспектор Виктор Миненко. Первым делом он предложил коллегам по Горизбиркому носить галстуки и петь гимн перед заседаниями. Теперь, изучив закон о выборах, строит планы на будущую кампанию. В интервью «Фонтанке» рассказал, чего ждать на муниципальных и губернаторских выборах, назначенных на 2019 год.

- Виктор Александрович, в Приморье после скандалов с переписанными протоколами, медленным вводом данных в ГАС «Выборы», эвакуации наблюдателей из избиркомов, голодовки кандидата глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отменить результаты второго тура губернаторских выборов. Есть ли гарантии и какие-то механизмы, что в Петербурге в 2019 году не будет подобных нарушений?

– У городской избирательной комиссии достаточно широкие полномочия в области избирательного права. Сейчас система где-то перенастраивается. Мы проводим мониторинг и даем оценку своей работы при проведении каждой избирательной кампании, в том числе президентской. Извлекаем уроки. Будем ориентировать всех только на соблюдение закона и купировать попытки его нарушить. Мы уже провели ряд установочных совещаний в Горизбиркоме, с членами Центризбиркома мы ведем консультации и на днях будем встречаться снова, чтобы сверить часы и понять, какие выборные новации можно применить на территории нашего города.

- Вы говорите, что проводился анализ президентской кампании, к каким выводам пришли?

– Если вы говорите про нарушения, то сегодня у нас проверок никаких нет, идет только аналитическая работа. Если в процессе этого разбора мы увидим, что кто-то нарушил закон, будут приняты управленческие и кадровые решения. Мы хотим взглянуть на картину целиком, понять, что было хорошо, а что тормозило процесс, от этого, конечно, будем избавляться. Если вы имеете в виду нарушения в системе «мобильный избиратель» (возможность проголосовать на другом избирательном участке, в том числе за пределами города или страны. — Прим. ред.), то мы анализировали и будем анализировать имеющуюся информацию, если дополнительные факты будут появляться, неизбежно будем передавать их в правоохранительную систему.

- Уже началась подготовка к избирательной кампании 2019 года? Что будет нового?

– Да, мы приступили к подготовке. Оттачиваются механизмы. Члены Горизбиркома были откомандированы на выборы в субъекты РФ, в том числе в Москву. Они смотрели за системой «мобильный избиратель», как она там работает. На днях мне доложат о том, какие были плюсы и минусы. Но уже сейчас понятно, что применить все новинки у нас в Петербурге не получится – каждый рубль на счету, бюджета на все не хватит. Городу нужно, чтобы были отремонтированные фасады и крыши, построены мосты и дороги, поддержать промышленность и вместе с тем провести избирательную кампанию. В любом случае в части финансирования выборов решение за правительством города, затем депутаты будут принимать бюджет, мы же лишь вносим свои предложения.

- Хотя бы примерно понятно, сколько понадобится средств на будущий год для проведения избирательной кампании?

– На прошлые губернаторские выборы мы просили 362 миллиона рублей, а израсходовали 247 миллионов. Такая большая экономия получилась из-за того, что нам не понадобилось проводить второй тур. Сейчас вопрос о бюджете прорабатывается, мы будем исходить также из максимальной экономии. Из обязательных трат – нам нужно обновить КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней. – Прим. ред.), техника имеет свойство ломаться. Кроме того, город активно развивается, укрупняются районы, жителей становится больше, сейчас уже понятно, что понадобится увеличение количества избирательных участков. На текущий момент их 1877, к выборам-2019 их может стать 1970. Это тоже повлечет дополнительные финансовые расходы. Совсем скоро мы выведем окончательную цифру. Уверяю вас, ни один рубль напрасно потрачен не будет.

– Вы сказали про КОИБы. В конце лета в городе обсуждали идею оборудовать ими все избирательные участки, исключив таким образом ручной подсчет бюллетеней. Насколько это осуществимо?

– Вообще КОИБы – это хорошее подспорье для участковой комиссии. Есть желание покрыть ими все участки, но нас сдерживает экономическая составляющая. Это стоит немалых денег. Сейчас нужно проанализировать, где эти комплексы выработали себя и их нужно менять, тогда станет понятно, какое количество реально закупить. У Петербурга есть еще одно прекрасное изобретение – это QR-коды на итоговых протоколах участковых комиссий. Ими сейчас пользуется вся страна.

- QR-код не спасает от «случайно» переложенных бюллетеней от одного кандидата к другому при ручном подсчете.

– Мы сейчас делаем все, чтобы минимизировать подобные проявления.

- Как вы относитесь к возвращению досрочного голосования?

– Решение будут принимать депутаты Законодательного собрания. Сейчас по закону у нас введены открепительные удостоверения. Но возвращение досрочного голосования действительно обсуждается. Я думаю, что наше мнение сформируется в середине октября.

- На выборах 2014 года досрочное голосование запомнилось скандалами: избирателей, по стечению обстоятельств именно бюджетников, подвозили на автобусах к временным участкам, голосовали они почти единодушно. Почему сейчас решили вернуться к этому инструменту?

– Ну, смотрите, какие механизмы у нас есть сейчас, если избиратель по уважительной причине не сможет быть на своем участке в день выборов. Есть система «мобильный избиратель». Есть открепительные удостоверения. Есть досрочное голосование. Возьмем муниципальные выборы, которые, скорее всего, будут проходить в Петербурге в 107 муниципальных образованиях. В законе о муниципальных выборах очень четко прописаны возможности открепительных. Согласно этим нормам, избиратель сможет разве что открепиться с одного этажа на другой или с одной улицы на соседнюю, ведь в каждом конкретном избирательном округе свои кандидаты, бюллетени, информационные материалы. Насколько целесообразен такой подход, не знаю, это требует обсуждения. Что такое «мобильный избиратель»? Эта система, которая для проведения голосования за пределами Санкт-Петербурга потребует дополнительных расходов.

Если брать в пример Москву, то там принято было решение создать офисы для оказания госуслуг и размещения избирательных комиссий за пределами города на территориях, приближенных к дачным участкам. Для этого надо было обучить сотрудников МФЦ для работы в них, оснастить эти офисы компьютерами, охраной. Это все – расходы. С другой стороны, в этом году Господь подарил нам теплое лето с мая по сентябрь, в следующем году, когда будут проводиться выборы, может быть также жарко и душно. И тут мы опять упираемся в экономику. Если бы было достаточно средств, то могли бы для этого закупить кондиционеры, чтобы создать для людей комфортные условия работы. Но у города не так много денег, а проблем, не связанных с выборами, огромное количество.

- Вы говорите про систему «мобильный избиратель», которая позволила проголосовать за мэра Москвы в Московской области и других соседних регионах. В Петербурге она пока действовала только на президентской кампании. Если ее применять на губернаторских или муниципальных выборах, то дополнительные участки для голосования будут организовывать в Ленинградской области или в других регионах тоже?

– Если потребуется, то и в других соседних регионах тоже. Мы не живем в изоляции, и наши коллеги из других субъектов готовы нам помочь с организацией участков.

- Речь идет только о губернаторских или о муниципальных тоже?

– С муниципальными я уже сказал, что по закону сейчас открепительное удостоверение может быть оформлено только в пределах округа, в котором избиратель проживает, поэтому это не имеет смысла. На губернаторских выборах кампания шире. Сейчас все эти моменты надо обсудить и прийти к единому мнению, как провести выборы качественно.

- То есть вероятно, что для губернаторских и муниципальных выборов будут задействованы разные системы?

– Не исключено.

- Год назад Элла Памфилова говорила о возможности отмены муниципального фильтра (необходимости собрать подписи муниципальных депутатов для того, чтобы стать кандидатом в губернаторы. – Прим. ред.). Есть ли предпосылки к этому?

– Элла Александровна – мудрый профессионал своей работы, насколько я понимаю, она предлагала проработать этот вопрос. Сейчас эта тема тоже обсуждается. Но финальное слово – опять за депутатами.

- Вы за отмену муниципального фильтра?

– Я лично? Горизбирком еще до конца не определился. К середине октября мы сформируем свое мнение. Но мы будем опираться на решение депутатов. Я не имею никакого права настаивать на своем подходе.

- Настаивать, может быть, и неправильно, но высказать можно.

– Это будет тогда, когда мы выслушаем все позиции.

- А вы со своей определились?

– Пока нет. Говорю это совершенно откровенно, мне нужно собрать мнения заинтересованных сторон. В том числе партий – у нас их только в парламенте 6, а будут еще и непарламентские, которые захотят принять участие в выборах. Сейчас мы формируем свое мнение, собираем отзывы членов Горизбиркома. В конечном итоге мы должны выйти на то решение, которое будет удобно для Санкт-Петербурга. У нас же специфический город, такого нет в мире, поэтому нам надо быть впереди всей планеты.

- Вы говорите, что анализируете этот вопрос, а просчитывали, сколько кандидатов смогут пройти муниципальный фильтр?

– Сейчас кандидатам нужно набрать минимум 10 процентов подписей от общего числа муниципальных депутатов, это значит, что максимально возможное число кандидатов в Петербурге – 10 человек. Мы будем стараться обеспечить возможность участия в выборах всем желающим в рамках действующего законодательства.

- Могут ли быть учтены интересы всех участников, если 90 процентов муниципальных депутатов из «Единой России»?

– Это политическая борьба, каждая партия борется за власть.

- Тут не будет борьбы, тут будет один кандидат.

– В рамках демократии все будет зависеть от того, как подготовятся партии и что скажет избиратель. У нас все кандидаты равны, не будет преференций ни для кого.

- Избиратель ничего не сможет сказать, если у него не будет выбора. А пока создается впечатление, что большая часть кандидатов просто не пройдет муниципальный фильтр, не соберет подписи, так как большинство муниципальных депутатов являются членами партии «Единая Россия».

– Почему вы решили, что они не смогут подписаться за другого кандидата?

- Вероятно, в таком случае другим партиям придется договариваться с «Единой Россией», чтобы ее партийцы отдали в их пользу подпись.

– Каждая партия должна работать в своем направлении, отстаивая свои лозунги и свою программу. Как она поработает с человеком, так он и скажет. Здесь конъюнктуры не должно быть, и мы должны отслеживать такие вещи, ведь вы говорите о сговоре, а это же уголовная статья. Мы передадим, если будут нарушения, информацию в соответствующие органы.

- Георгий Полтавченко, вероятней всего, будет и губернатором, и кандидатом в губернаторы в 2019 году, будете ли вы контролировать его деятельность, чтобы, будучи главой города, он не превысил полномочий и не совместил работу с предвыборной кампанией?

– Совершенно справедливо вы говорите, что действующий губернатор выполняет свои непосредственные обязанности, но он ни в коей мере не будет применять то, что называется административным ресурсом. Он может выйти как обычный житель нашего города, человек, которого поддерживают, будет бороться наравне с остальными кандидатами. Наша задача отследить, чтобы все прошло в рамках закона. Георгию Сергеевичу не нужно нарушать закон, он ведь сам стоит на платформе законодательства. Он – действующий губернатор, известен не только у нас, но и за рубежом. Посмотрите, какие контракты мы подписываем на Петербургском экономическом форуме. Город не в изоляции, несмотря на санкции, с нами хотят работать, в том числе и представители США. Неудобства есть, но Георгий Сергеевич мастерски их преодолевает. Кому-кому, а ему нет нужды нарушать закон и пользоваться административным ресурсом.

- Кстати, об административном ресурсе. На муниципальных выборах 2014 года благодаря сговору избирательных комиссий отдельных муниципалитетов и депутатов, на выборы не пускали по надуманным причинам новых людей, в том числе оппозицию. На этапе регистрации кандидатов возле избирательных комиссий стояли искусственные очереди. Как думаете бороться с этим через год?

– Бороться с этим будем точно. Сейчас мы ездим по районам и проговариваем все это, чтобы такие шероховатости не имели места в жизни. Будем оперативно реагировать и снимать эти вопросы. Думаю, что мы сможем минимизировать такие риски.

- Расскажите про ваши первые дни на этой работе, долго пришлось штудировать закон о выборах и входить в курс дела?

– В той жизни, которую я прожил до этого, я был связан с юриспруденцией. Я работал в Минюсте и главным федеральным инспектором в разных субъектах страны. На этих должностях приходилось плотно работать с избирательными комиссиями. В Петербурге мы тоже с избиркомом взаимодействовали. Поэтому войти в курс было не так сложно. Были, конечно, отдельные нюансы, которыми надо овладеть, но тут у меня было хорошее подспорье. Мне все помогали, обращали внимание на эти нюансы. Я даже не сильно ощутил переход с одной работы на другую.

- Говорят, вы попросили членов Горизбиркома носить галстуки на заседания и петь гимны.

– Я не буду скрывать, я предложил. Я сам к себе отношусь со всей строгостью, я уважаю организацию и ее стены, и мне не хотелось бы, чтобы люди ходили в косоворотках и небритые.

- А кто-то ходил?

– Нет, но нужно работать на упреждение. Я не думаю, что это обременительно – прийти на заседание титульного органа, на который смотрит весь город, в галстуке. Кто-то принял это предложение, кто-то нет. Большинство приняли. Я считаю, что навязывать такие вещи не нужно. Насчет гимна, мы это тоже обсуждали. Но есть закон, который определяет случаи, когда нужно и можно петь гимн. Заседания в этот перечень не входят. Поэтому там, где можно, будем петь, но нарушать закон не будем. Вообще, нельзя забывать, что у нас есть гимн, герб, флаг, страна. Смотрите, ведь и молодежь поет наш гимн на спортивных мероприятиях, это – преданность и патриотизм. Потом, вы приходите на Пискаревку – каждый год наших ветеранов становится все меньше. Сейчас уже почтить память из молодежи приходят единицы. Война для Ленинграда была двойной тяжестью – нужно было и фронт оборонять, и не остановить работу промышленных предприятий в блокадном городе. И город выстоял, победил, так неужели мы сейчас не добьемся чистоты избирательного процесса?

Беседовала Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»