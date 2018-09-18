Вслед за Федеральным домом эвакуирован Университет технологий управления и экономики

Здание вуза на Лермонтовском проспекте вслед за Федеральным домом напротив Смольного проверяют экстренные службы Петербурга. Студентов и преподавателей эвакуировали

Как сообщил «Фонтанке» источник в экстренных службах, эвакуация в вузе на Лермонтовском проспекте, 44, началась днем 18 сентября. В университет позвонил неизвестный, пригрозил взрывом. На месте работают взрывотехники, полиция и МЧС.

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики работает под научно-методическим руководством отделения общественных наук РАН. В состав попечительского совета входит полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Параллельно проверка проводится в другом здании в Центральном районе Петербурга. Анонимный звонок также раздался в здании на Суворовском проспекте, где расположены Уставный суд, приемная Валентины Матвиенко и другие госучреждения.