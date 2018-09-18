Отголоски «дизельгейта»: Еврокомиссия начала расследование против «кружка пяти»
Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении BMW, Daimler и группы VW (Volkswagen, Audi, Porsche) по поводу давних подозрений в сговоре, целью которого было нарушение антимонопольных правил ЕС, сообщается 18 сентября на сайте комиссии.
Конкретно указанные компании подозреваются в обмене информацией для того, чтобы избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий для очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Такой сговор, по словам комиссара по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер, мог лишить потребителей возможности покупать более дешевые и менее загрязняющие автомобили.
Ранее те же самые компании плюс европейское отделение Ford подозревались в соучастии в пресловутом «дизельгейте» — попытках скрывать реальные параметры загрязнения воздуха выбросами. Проведенные в октябре прошлого года детальные проверки пока не обнаружили доказательств обмена технологиями и других признаков сговора.
Однако сейчас Еврокомиссия сочла эти проверки недостаточными и объявила о начале более детального официального расследования в отношении основных немецких брендов, известных также как «кружок пяти» — BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche. В частности, Еврокомиссия подозревает, что эти компании сознательно и скоординированно сдерживали разработку и внедрение системы селективного каталитического восстановления (SCR), снижающей выбросы оксидов азота автомобилей с дизельными двигателями и системы «Отто» (OPF) для сокращения выбросов твердых частиц в выхлопных газах бензиновых двигателей.
Расследование о возможном сговоре «кружка пяти» будет вестись «в приоритетном порядке», говорится в заявлении Еврокомиссии.
Справка:
Скандал вокруг Volkswagen вспыхнул осенью 2015 года. Руководство концерна призналось, что на несколько миллионов автомобилей устанавливалось специальное программное обеспечение, позволявшее занизить уровень вредных выбросов во время прохождения тестов на экологичность. Против топ-менеджеров начались уголовные процессы по обвинениям в сговоре и мошенничестве. Бывшего главу VW Мартина Винтеркорна судят в США, еще один руководитель компании Оливер Шмидт в декабре 2017 года получил семь лет тюрьмы.
Правоохранительные органы Германии заявили, что ведут собственное независимое расследование и оно касается деятельности VW Group не только в США, но и в самой Германии.
Более того, скандал охватил и других автопроизводителей. Например, в апреле в Германии прокуратура провела обыски по 10 адресам, связанным с Porsche, и был арестован ведущий инженер компании Йорг Кернер.
Для самой компании Volkswagen «дизельгейт» обернулся многомиллиардными штрафами в разных странах, масштабными отзывами машин и серьезным уроном репутации – например, её заставили извиняться за тестирование «Жука» на обезьянах.