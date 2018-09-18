Отголоски «дизельгейта»: Еврокомиссия начала расследование против «кружка пяти»

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении BMW, Daimler и группы VW (Volkswagen, Audi, Porsche) по поводу давних подозрений в сговоре, целью которого было нарушение антимонопольных правил ЕС, сообщается 18 сентября на сайте комиссии.

Конкретно указанные компании подозреваются в обмене информацией для того, чтобы избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий для очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Такой сговор, по словам комиссара по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер, мог лишить потребителей возможности покупать более дешевые и менее загрязняющие автомобили.

Ранее те же самые компании плюс европейское отделение Ford подозревались в соучастии в пресловутом «дизельгейте» — попытках скрывать реальные параметры загрязнения воздуха выбросами. Проведенные в октябре прошлого года детальные проверки пока не обнаружили доказательств обмена технологиями и других признаков сговора.

Однако сейчас Еврокомиссия сочла эти проверки недостаточными и объявила о начале более детального официального расследования в отношении основных немецких брендов, известных также как «кружок пяти» — BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche. В частности, Еврокомиссия подозревает, что эти компании сознательно и скоординированно сдерживали разработку и внедрение системы селективного каталитического восстановления (SCR), снижающей выбросы оксидов азота автомобилей с дизельными двигателями и системы «Отто» (OPF) для сокращения выбросов твердых частиц в выхлопных газах бензиновых двигателей.

Расследование о возможном сговоре «кружка пяти» будет вестись «в приоритетном порядке», говорится в заявлении Еврокомиссии.