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18.09.2018 15:35
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В Петербурге главу ЖКС №1 Кировского района обыскали и предъявили 25 млн рублей уклонения от налогов

Следственный комитет Петербурга провел ряд обысков по делу об уклонении от налогов в Жилкомсервисе №1 Кировского района. По мнению следствия, руководитель предприятия, зная о нарастающей задолженности и претензиях налоговой службы, переводил собранные с жильцов деньги на счета третьих лиц. В результате генеральный директор стал подозреваемым.

По информации «Фонтанки», на днях сотрудники Следственного комитета Петербурга провели обыски в офисе Жилкомсервиса №1 Кировского района на проспекте Ветеранов, Жилкомсервисе №2 Центрального района, где расположена бухгалтерия общества, по месту жительства генерального директора ЖКС №1 Кировского района и в квартире учредителя петербургской компании ООО «Евро Сити».

По данным «Фонтанки», мероприятия прошли по уголовному делу, возбужденному в конце апреля 2018 года по части второй статьи 199.2 УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Как стало известно нашему изданию, в материалах дела исследуется, что руководство ЖКС №1 знало, что за компанией числится постоянно нарастающая задолженность по уплате текущих налогов. К концу 2017 года долг составил 25,7 миллиона рублей. Однако, после того как налоговая инспекция №19 по Петербургу приняла меры по принудительному взысканию и арестовала счет организации, собираемые с жителей более 300 домов деньги начали поступать на счет ООО «Евро Сити». То есть третьих лиц.

По версии следствия, таким образом средства, что должны быть взысканы, утаивались. Ущерб насчитан в сумме более 25 миллионов рублей.

На 18 сентября генеральный директор Жилкомсервиса №1 Людмила Иванова является подозреваемой.

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