“Реальный срок — совсем крайний случай”. За клевету в Интернете начнут наказывать рублем и лишением свободы

За клевету в Интернете и социальных сетях смогут наказывать рублем и даже лишением свободы. Соответствующие законопроекты уже пережили два слушания в Госдуме, последнее из которых состоялось 18 сентября. Таким образом, осталось третье, окончательное чтение, намеченное на 20 сентября.

Согласно документам, гражданин, проигнорировавший решение суда, который обяжет удалить или опровергнуть незаконную или порочащую честь информацию в Сети, заплатит от 5 до 20 тысяч рублей, а компании — от 50 до 200 тысяч, сообщает «Парламентская газета».

При этом если наказание окажется неэффективным и не наставит ресурс на путь истинный, то повторное нарушение в течение года будет стоить до 50 тысяч рублей. За него также могут присудить исправительные работы или даже лишение свободы сроком до одного года.

Один из авторов документов, петербургский депутат-единорос Сергей Боярский, объяснил, что целью законопроектов является не стремление наказать человека или фирму, а скорейшее удаление клеветы по требованию суда.

– Естественно, сложившейся судебной практики ещё нет, но реальный тюремный срок — это совсем крайний случай. Всё будет в руках самого человека. Не понимаю, зачем доводить ситуацию до такого абсурда. Если мы живём в правовом государстве и судом указано на то, что вы распространили сведения, которые распространять не следует, их надо просто удалить — и всё, – считает политик.

При этом Боярский отметил, что доводить до абсурда ситуацию все равно будут. Например, чтобы прославиться.

– Никто из нас не защищён от возможности быть оболганным специальным пиар-агентством или просто мстительным конкурентом. В соцсетях бывают целые заказные чёрные кампании, которые связаны, в том числе, с избирательным процессом, – заявил депутат Госдумы.