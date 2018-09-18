«Гелендваген» в Казани изуродовала встреча с мостом. Хозяин о смертельном ДТП не знал

Мгновенная карма: в Казани угонщик дорогого автомобиля погиб в ДТП. Около 5:10 18 сентября Mercedes G-Class на высокой скорости врезался в опору железнодорожного моста на улице Клары Цеткин, пишут казанские СМИ.

По данным «БИЗНЕС Online», о скорости свидетельствует то, что тормозной путь машины составил около 50 метров, после чего её вынесло на пешеходный тротуар, а затем в опору моста. Переднюю часть автомобиля вмяло в салон. Прибывшие на место спасатели вытащили из-за руля уже труп. Мужчине на вид было 30 – 40 лет, он не был пристёгнут, пишет ProKazan.

«Татар-информ» выяснил, что погибшему было 24 года, и прав на управление транспортным средством он никогда не получал.

33-летний владелец «Гелендвагена» рассказал сотрудникам ГИБДД, что ДТП стало для него неожиданностью: машину у него похитили. «Владелец машины приехал на место происшествия, – заметил собеседник издания «БИЗНЕС Online» в УГИБДД. – По его словам, у машины сломалась сигнализация, и ее у него угнали».

Любопытно, что первым владельцем «красивого» номера «222», стоящего сейчас на «Мерседесе», был крупный чиновник 1990-х – начальник управления государственного комитета РТ по управлению государственным имуществом.