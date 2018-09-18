Экс-депутату ЗакСа Нестеровой просят 10 лет за особо крупную взятку

Красногвардейский суд Петербурга 18 сентября провёл прения по делу бывшего депутата Законодательного собрания. Прокуратура запросила для Светланы Нестеровой длительный срок лишения свободы и 10 млн рублей штрафа.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, в прениях представитель гособвинения попросил признать Нестерову виновной во взятке от бизнес-сообщества. По версии следствия, в должности парламентария народная избранница получила 4,8 млн рублей за беспрепятственное выполнение коммерческими организациями соцзаказа по обеспечению малоимущих обедами и экскурсиями.

Санкции статьи 290, часть 6, УК (получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ) предполагают до 15 лет лишения свободы. Прокуратура сочла достаточным наказанием 10 лет в колонии и 10 млн рублей штрафа.

Сторона защиты просила об оправдании. Сама Нестерова вину не признаёт, уточнила «Фонтанке» адвокат Инна Городинская. Вместе с коллегой она отстаивала невиновность подзащитной два с половиной часа.

Светлану Нестерову задержали в июне 2016 года и сначала предъявили обвинение в мошенническом хищении бюджетных средств (статья 159 УК). По тем же эпизодам условные сроки получили две помощницы депутата, Китова и Шишкина, а также предпринимательница Гасанова. Причинённый бюджету ущерб на 4,8 млн они возместили. После их показаний в конце 2017 года преступление Нестеровой переквалифицировали на взятку. В суде Китова и Шишкина объяснили, что деньги их бывшая начальница брала под выборы.