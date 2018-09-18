Федеральный дом напротив Смольного эвакуировали после анонимного сообщения о теракте

Здание, в котором расположены Уставной суд, приемная Валентины Матвиенко, Общественная палата и другие госучреждения, эвакуировано днем 18 сентября.

По информации «Фонтанки», прервать рабочий день госслужащим пришлось из-за анонимного звонка. Около трех часов дня в здании на Суворовском проспекте, 62, раздался звонок с сообщением о возможном взрыве. Сейчас на месте работают экстренные службы, здание проверяют на предмет взрывчатых веществ.

В так называемом Федеральном доме расположены Кадастровая палата, приемная представителя Петербурга в Совфеде Валентины Матвиенко, Уставной суд, Общественная палата, комитет по экономической политике, детский сад, ресторан и управление делами Федерального дома.