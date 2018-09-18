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Общество
18.09.2018 14:52
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Глава Роскомнадзора рассказал, когда в Facebook и Twitter постучится проверка

Роскомнадзор в декабре направит письма Twitter и Facebook, чтобы узнать, как у компаний идут дела с соблюдением закона о хранении персональных данных на территории России. 

Об этом 18 сентября сообщает «Новая газета» со ссылкой на РИА Новости. 

«Вот истечет второе полугодие – я поставил себе срок 15 декабря, – напишу письмо [Twitter] соответственно: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут», — сказал глава РКН Александр Жаров.

Жаров также отметил, что Twitter уже обещал Роскомнадзору локализовать данные российских пользователей на территории РФ во второй половине 2018 года. При этом руководитель ведомства уточнил, что его письма станут «началом проверки» компаний.

«Мы их инструментарно никогда не проверяем, то есть приходим и спрашиваем у владельца серверных мощностей, есть ли договор с Twitter. Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью.... Если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее.... Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет», — объяснил глава Роскомнадзора.

В августе Жаров заявил, что РКН решит вопрос о блокировке Facebook до конца 2018 года, если компания не согласится выполнять российские законы о защите персональных данных. Перенести данные в РФ уже согласились eBay, PayPal, AliExpress, Samsung, Lenovo, Uber, Citybank, Booking.com. Twitter пока думает, но, скорее всего, подчинится.

 

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