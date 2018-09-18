«Сирийские зенитные батареи стреляли без разбора». Израиль выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета и обвинил в трагедии сирийские власти

Израиль скорбит в связи с крушением российского самолета Ил-20, который был сбит сирийскими ПВО. Об этом 18 сентября сообщает Russia Today со ссылкой на заявление израильской армии.

При этом в Израиле подчеркнули, что считают сирийские официальные власти «полностью ответственными» за трагедию. Израильские военные якобы предупреждали заранее российских коллег об авиаударах по Латакии. Напомним, ранее в Минобороны заявили, что предупреждение поступило менее чем за минуту до удара и отреагировать на него не успели. В разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу возложил всю ответственность за инцидент на Израиль. Израильские военные пообещали предоставить российскому правительству «всю необходимую информацию для расследования инцидента с Ил-20».

В заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что в трагедии также виновны Иран и организация Хезболла. В документе утверждается, что израильские ВВС «атаковали объекты инфраструктуры сирийской армии, которые производили оружие массового поражение для террористической организации Хезболла». Причем сирийская армия якобы выпустила ракеты по «Ил-20» уже после того, как израильские F-16 уже вернулись в Израиль. «Сирийские зенитные батареи стреляли без разбора, не потрудились убедиться, что в воздухе нет российских самолетов», – подытожили в Армии обороны Израиля.

Напомним, во вторник в Минобороны РФ заявили, что израильские летчики, якобы прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь сирийских ПВО поздно вечером 17 сентября. В результате погибли 15 российских военных.