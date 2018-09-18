В «Северной долине» вырастут еще 13 домов

Госстройнадзор 7 сентября выдал компании «Главстрой – Санкт-Петербург» разрешение на строительство в Выборгском районе 13 домов и двух закрытых автостоянок в ЖК «Северная долина».

Как сообщил «Фонтанке» 18 сентября застройщик, новые дома повышенной комфортности появятся в 21 квартале, ограниченном Толубеевским проездом, улицами Шишкина и Заречной. Территория занимает 9,6 га.

Корпуса рассчитаны на 3943 квартиры. Общая площадь жилых помещений с учетом балконов и веранд составит без малого 178 тыс. кв. м. Высотность 11 зданий достигает 25 этажей, еще два дома будут иметь переменную высотность в 15\25 этажей. Покупатели жилья смогут выбрать один из нескольких вариантов отделки.

«При проектировании корпусов нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина» особое внимание уделяется квартирографии домов, оформлению мест общего пользования и входных групп, а также благоустройству прилегающей территории», – сообщила директор по продажам «Главстрой – Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая.

Застройщик также возведет два наземных паркинга площадью 28662 кв. м на 998 машино-мест.

Напомним, в августе 21 квартал ЖК «Северная долина» получил аккредитацию Сбербанка.

В настоящее время в ЖК «Северная долина» сданы 32 дома.