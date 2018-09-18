18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +21
$ 67.75р
79.17р
17:25 18.09.2018
Расширенный поиск

Особое мнение / Борис Вишневский

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Подопригора
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Николай Буров
Николай Нелюбин
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Борис Вишневский
18.09.2018 14:36
Печать

Протест - средство, а не цель

После воскресного митинга "Против пенсионного грабежа", прошедшего на площадке обманутых дольщиков в Свердловском саду, нет недостатка в критиках, заявляющих о "неудавшемся митинге" и "слитом протесте". Категорически не согласен ни с тем, ни с другим.

Митинг состоялся.  

В безопасных для участников условиях – практически без задержаний.  

В центре города – в 900 метрах от изначально заявленной площади Ленина. 

Практически со всеми запланированными выступлениями.   

Несмотря на то, что перед митингом и организаторов, и будущих участников всячески запугивали и "предостерегали", грозя ответственностью вплоть до уголовной, и рассказывали "страшилки" о якобы "боевиках" и "криминальных элементах", которые готовятся устроить массовые провокации.   

Где тут "неудавшийся митинг" и "слитый протест"? 

Мы пришли на площадь Ленина, а потом, учитывая приглашение обманутых дольщиков,  перешли в Свердловский сад и провели митинг вместе с ними. 

Критики, недовольные тем, что мы не остались на площади Ленина и не попытались провести митинг прямо там (с неминуемыми массовыми задержаниями после этого, как 9 сентября), подменяют формой содержание – забывая о цели митинга. 

А цель была – высказывание нашего мнения против "пенсионного грабежа", а не демонстрация гордой непреклонности отдельных участников акции. 

Заявленная цель, которую ставил оргкомитет (объединивший несколько десятков разношерстных организаций), была достигнута. Мы провели митинг – один из немногих по этой тематике, которые удалось провести в крупных городах страны. Высказали свое мнение о "пенсионном грабеже" (и не только о нем, но и о его причинах, с которыми надо бороться). Обеспечили безопасность участников – в чем нам огромную помощь оказали обманутые дольщики, пригласившие нас на свою площадку. Информация о митинге и заявленных там требованиях широко распространилась. 

Кто-то недоволен стилистикой ведения митинга и призывами ведущего Александра Головко не ругать Путина? Но все выступавшие, кто хотел, без всяких помех ругали Путина, говорили  о его отставке и требовали смены власти.  

Митинг в Свердловском саду – не самый лучший вариант? Да, лучше было бы провести его на площади Ленина, Марсовом поле или Конюшенной площади. Но выбирать надо было между не лучшим вариантом со Свердловским садом – и очень плохим вариантом "9 сентября 2.0".  Без какого-либо третьего варианта.  

А критики пусть займутся организацией следующего мероприятия. Сделают все лучше, чем мы. Все организуют, подготовят, вдохновят людей, добьются лучшего места для проведения митинга и проведут его, собрав десятки тысяч сограждан. Буду рад, если  у них все получится.

Кстати, стоит задуматься: почему мантры про "слитый протест" так радостно повторяют провластные СМИ? На мой взгляд – потому, что им надо подменить повестку, отвлечь внимание от "пенсионного грабежа" и крайне негативного отношения к нему подавляющего большинства граждан.  

А теперь – очень существенное: о тактике протеста. 

Да, бывает, что надо выходить на улицу без всяких согласований, потому что нет иного выхода, и нам его не оставляют. Не раз участвовал в таких акциях. 

Но протест должен дать большому числу граждан возможность высказать свое мнение, донести его до власти, а не превращаться (цитирую Ивана Овсянникова из Российского социалистического движения) в "экстремальный вид спорта для ограниченного круга героических активистов". Только тогда он достигает своих целей – оказать давление на власть,  заставить ее поступать так, как хотят граждане. 

Всяческого уважения заслуживают те, кто готов стоять на улице до конца, рискуя задержаниями, штрафами и арестами. Но таковы не все. 

В протесте, – и не только петербургском, – есть "профессионалы", для которых задержания и аресты – заранее предвидимые, неприятные, но неизбежные издержки их политической деятельности, на которые они идут сознательно.

Но есть и другие, которых большинство. Для которых протест – это не цель, а средство. Средство донесения до власти своего мнения. Средство изменения ситуации в своей стране и своем городе. Это большинство, кстати, особенно заметно в  протестах против "пенсионного грабежа", в котором участвуют очень многие, ранее ни на какие митинги никогда не ходившие. 

Они стремятся высказать свое мнение, услышать единомышленников – но совершенно не стремятся в автозак, полицию и суд. 

Они не знают, как себя вести при задержании и после, не знают, как защищаться в суде, не умеют срочно найти адвоката или общественного защитника. 

Они не готовы к неприятностям на работе или учебе из-за задержания, к возможной потере работы в случае ареста и вынужденного отсутствия на 10-15 суток, к необходимости  уплаты немалых и обременительных для них штрафов...

Это – не теоретические рассуждения: многократно объезжая отделы полиции после массовых акций, я видел очень много таких людей, которых организаторы этих акций призывали "выходить и ничего не бояться" и "с гордо поднятой головой заявлять свои  требования". Видел, как их содержат (как в печально знаменитом 76-м отделе полиции Центрального района) в душных камерах, где через полчаса становится не по себе даже совершенно здоровому человеку. Видел, как их часами возят по городу в автозаках, не давая воды. Видел, как к ним отказываются допускать защитников. Чем мог, помогал – хотя далеко не всегда это удавалось.    

Каждый имеет право быть героем. Но тот, кто призывает быть героями других, тем самым автоматически берет на себя обязательство помогать им, если это понадобится. Причем не только постами в Интернете, а развозя воду и еду задержанным, помогая им с поиском защитников, скидываясь на штрафы,  дежуря в "группе помощи задержанным", собирая информацию...

"Профессионалы" протеста, в том числе оппозиционные политики, обязаны, не отступая от своих принципов, думать о тех, кого ведут за собой. И, выбирая как действовать, понимать, что отвечают за них, а не только за себя.

Борис Вишневский

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 15:34

ГК «Лидер Групп» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Три кита»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Три кита» в поселке Мурино Ленинградской области
фото предоставлено компанией ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад»,
18.09.2018 15:19

ОБИ запустила в Санкт-Петербурге бонусную программу

Покупать снегоуборщик летом, а газонокосилку зимой в ОБИ станет более удобно, так как вернуть не подошедший товар можно будет в течение года. Оплату до 50% покупки бонусными рублями* ОБИ впервые предлагает покупателям в Санкт-Петербурге, где открыты 5 гипермаркетов ОБИ
Магазин "Кей"
18.09.2018 13:25

Обзор игры Jurassic World Evolution от КЕЙ

Рецензия от КЕЙ на игру для менеджеров развлекательных парков и любителей динозавров Jurassic World Evolution (16+)
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 12:50

ЖК «Аэросити» аккредитован еще одним банком

Недавно вышедший на рынок новый ЖК «Аэросити» от ГК «Лидер Групп» получил аккредитацию еще одного банка. Теперь купить квартиру в новом комплексе стало возможно и с помощью ипотечной программы Банка Санкт-Петербург
АО «Строительный трест»
18.09.2018 12:33

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

«ЮниКредит Банк» начал выдачу ипотечных кредитов покупателям квартир в седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, расположенного на юго-западной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Компания Л1
18.09.2018 12:15

Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»

14 сентября 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного корпуса жилого комплекса «Граф Орлов»
Setl City
18.09.2018 12:06

В ЖК «МореОкеан» устанавливают витражи, имитирующие поверхность воды

В первом корпусе ЖК «МореОкеан», который Setl City возводит в Приморском районе Петербурга, приступили к монтажу уникального витражного остекления лоджий. После завершения работ фасад здания будет напоминать сверкающую водную гладь. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года
ГК «Эталон»
18.09.2018 11:38

Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Петровская Доминанта»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Петровская Доминанта», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 7/2.
предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»
18.09.2018 10:00

Комплекс «Wings апартаменты на Крыленко» достиг экватора строительства

Первый корпус комплекса «Wings апартаменты на Крыленко», который девелоперская компания ООО «СК» Монолит возводит в Невском районе Санкт-Петербург, реализован более чем на 50%
предоставлено компанией ИнфоТеКС
18.09.2018 10:00

В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Будни информационной безопасности»

11 октября 2018 года в Санкт-Петербург впервые пройдет региональная конференция цикла «Будни информационной безопасности» (0+)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.09.2018 17:59

Аэрофлот открыл первый офис собственных продаж в Саратове

К услугам пассажиров авиакомпании просторный операционный зал с билетными кассами. Новейшее высокотехнологичное оборудование позволяет оперативно и высококвалифицированно оказывать полный спектр услуг
СК «Полис Групп»
17.09.2018 17:39

Старт продаж: новые секции в ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж квартир в новых секциях в ЖК «Полис на Московской» - № 1 и № 8.