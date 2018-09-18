Посла Израиля вызвали в МИД РФ из-за сбитого в Сирии российского самолета

Гарри Корен, посол Израиля в России, вызван на разговор в Министерство иностранных дел после гибели 15 российских военнослужащих в Сирии.

Об этом 18 сентября сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. Посла вызвали «в связи со сложившейся ситуацией».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 полностью лежит на Израиле, ситуацию российский министр обсуждал с израильским коллегой. В военном ведомстве объяснили свое видение крушения самолета: Ил-20 заходил на посадку на авиабазу Хмеймим около 11 часов вечера 17 сентября, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар сирийских ПВО. В результате погибли 15 граждан России.