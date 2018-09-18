Исторические памятники и современные застройщики: как строить диалог?

Исторические районы Петербурга хранят множество зданий архитектуры разных стилей и эпох. Среди них классицизм и барокко, эклектика и северный модерн, конструктивизм и сталинский ампир. Какова роль современного застройщика, что важнее – новое строительство или сохранение застывшей архитектуры?

Фотографии предоставлены компанией «Петербургская Недвижимость»

Ответственность девелопера определяется не только выполнением обязательств перед дольщиками, но и бережным отношением к архитектурному контексту. Сегодня город активно реставрирует старые здания, и в этом ему помогают строительные компании.

«Петербургская Недвижимость» рассказывает о трех объектах культурного наследия, которые восстанавливает девелопер Setl City.

Особняк Веге

Памятник архитектуры конца 19 столетия — особняк Веге — представляет собой образец постройки в стиле эклектика. Он находится в Невском районе, на Октябрьской набережной, на территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода, основанного промышленником Георгием Ивановичем Веге. Здание досталось девелоперу практически в разрушенном состоянии: возвращение ему исторического облика займет около четырех лет. Компания за свой счет отреставрирует дом, восстановит архитектурно-художественное решение фасадов и отделку интерьеров, а также зеркала и другие предметы декоративно-прикладного искусства. В будущем на территории по соседству с особняком расположится новый жилой комплекс от Setl City.

Фотографии предоставлены компанией «Петербургская Недвижимость»

Особняк Шопена

Особняк Шопена, построенный в 50-х годах 19 века, находится на Васильевском острове, на 25-й линии. Он является частью комплекса зданий чугунолитейного и бронзового завода Ф. Шопена, который выпускал различные металлические изделия: в том числе, заказы для императорского двора. Именно здесь были изготовлены монументальные двери для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве, люстры, часы, канделябры для Мраморного дворца и многое другое. Из-за сноса здания предыдущими владельцами земли фасады особняка были утрачены: их за свой счет восстановит девелопер. Памятник находится на территории строящегося квартала бизнес-класса «Палацио» от Setl City.

Фотографии предоставлены компанией «Петербургская Недвижимость»

Водонапорная башня Якова Чернихова

Еще один проект на 25-й линии Васильевского острова, которому строительная компания вернет исторический облик, — это водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик». Она была построена в 1857 году по проекту знаменитого советского архитектора Якова Чернихова и является ярким образцом архитектуры конструктивизма. Сейчас памятник находится в аварийном состоянии, а девелопер разрабатывает проект его реконструкции.

Фотографии предоставлены компанией «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations