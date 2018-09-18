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18.09.2018 14:11
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Глава Совбеза Патрушев потребовал срочно улучшить экологию на полигоне «Красный Бор». И упрекнул местных чиновников за медлительность

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал от Минприроды и властей Петербурга разобраться с ядовитыми отходами полигона «Красный Бор». Он напомнил масштаб токсичного захоронения и упрекнул за медлительность. 

«Необходимо Минприроды России совместно с правительством Санкт-Петербурга незамедлительно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона, включая обеззараживание захороненных химических отходов», – цитирует РБК Николая Патрушева со ссылкой на ТАСС. Вопрос о свалке чиновник поднял на выездном совещании с полпредом президента РФ в СЗФО Александром Бегловым, которое 18 сентября проходит в Нарьян-Маре. 

Патрушев подчеркнул, что ситуация с полигоном, на котором скопилось более двух миллионов тонн отходов, уже рассматривалась межведомственной комиссией Совбеза по обеспечению экологической безопасности, но принятые решения не были реализованы. 

Говоря об утилизации отходов на Северо-Западе в целом, глава Совбеза отметил высокий уровень криминализации. Среди причин он указал коррупцию и длительное игнорирование проблем со стороны руководства регионов. 

В начале сентября проект очистных сооружений стоимостью в 500 млн рублей второй раз прошёл через общественные слушания. Через месяц он будет представлен на государственную экологическую экспертизу с учётом всех прошлых замечаний. Однако раньше чем через два года к его реализации приступить не рассчитывают. Параллельно со строительством очистных дирекция полигона предложила укрепить временные дамбы вокруг карт с ядовитыми отходами ещё почти за 500 млн. 

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