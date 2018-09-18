Пассажиропоток «Пулково» растет. Самые востребованные направления — Москва, Крым, Анталья и Германия

Пассажиропоток «Пулково» вырос на 11% за январь-август 2018 года. Как сообщили 18 сентября в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», всего услугами аэропорта воспользовались 12,2 млн человек.

Объем перевозок на внутренних линиях за восемь месяцев увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 7,3 млн человек. На международных воздушных линиях – на 15,7%, до 4,9 млн человек.

Самыми востребованными российскими направлениями стали Москва, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Среди заграничных наибольшим спросом пользовались Анталья, Франкфурт-на-Майне, Минск, Ларнака, Париж.

Только в августе пассажиропоток «Пулково» составил 2,1 млн человек, что на 11,6% больше показателя аналогичного периода 2017 года.