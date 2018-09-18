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ФСБ в Хакасии задержала участников группировки, чей лидер проходит по делу о теракте в метро Петербурга
Четырех участников запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны») задержали спецслужбы в Хакасии.
Как сообщает 18 сентября «Коммерсант», ссылаясь на региональное управление ФСБ, и лидер местной ячейки, и его соратники — не граждане России. В Хакасии они предлалагали мусульманам, живущим в республике, отправиться воевать в Сирию вместе с боевиками.
Также ведомство подозревает задержанных в подготовке терактов в регионе и нападений на силовиков. Координировались фигуранты через мессенджер Telegram, отмечают в ФСБ.
Уголовное дело возбудили по статье «содействие террористической деятельности». По всем четверым уже принято решение об аресте.
Справка:
Группирова «Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад» в апреле 2017 года была признана террористической организацией. Ее лидером считают 28-летнего гражданин Киргизии Сироджиддина Мухтарова. В августе Басманный суд Москвы заочно арестовал Мухтарова по делу о теракте в метро Петербурга, при котором погибли 16 человек.
Мухтарова обвиняют по 12 эпизодам, в том числе в организации террористического сообщества, незаконном изготовлении оружия и содействии террористической деятельности. Он объявлен в федеральный и международный розыск.