ФСБ в Хакасии задержала участников группировки, чей лидер проходит по делу о теракте в метро Петербурга

Четырех участников запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны») задержали спецслужбы в Хакасии.

Как сообщает 18 сентября «Коммерсант», ссылаясь на региональное управление ФСБ, и лидер местной ячейки, и его соратники — не граждане России. В Хакасии они предлалагали мусульманам, живущим в республике, отправиться воевать в Сирию вместе с боевиками.

Также ведомство подозревает задержанных в подготовке терактов в регионе и нападений на силовиков. Координировались фигуранты через мессенджер Telegram, отмечают в ФСБ.

Уголовное дело возбудили по статье «содействие террористической деятельности». По всем четверым уже принято решение об аресте.