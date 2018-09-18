Обновлённая «Мазда 6» для России получит такой мотор, какого не дали европейцам

В первой половине 2019 года в России появится в продаже обновлённый седан Mazda 6, представленный прошлой осенью в США, пишет 18 сентября «Российская газета» со ссылкой на российское представительство марки.

Автомобили, поставляемые в Россию, получат турбированный 2,5-литровый двигатель мощностью 253 л.с., которого для европейских покупателей не предусмотрено.

В целом же обновления седана затронули экстерьер (радиаторная решетка и бамперы, модернизированные фары, задние фонари), и интерьер (новая набивка сидений, которая лучше гасит вибрации, новый восьмидюймовый дисплей медиасистемы с повышенной контрастностью, передние кресла стали шире и получили вентиляцию). Любопытно, что проектор теперь выводит изображение не на отдельный откидной экран, а на лобовое стекло.

Фото: Mazda

У топовой версии бизнес-седана Signature в отделке использована дорогая кожа Nappa, замша и натуральное дерево белого японского ореха.

Нынешняя Mazda 6 продается в России с 2- или 2,5-литровыми атмосферными бензиновыми двигателями мощностью 150 и 192 л.с. по цене от 1 351 000 рублей.