Кудрин и Центробанк солидарны в прогнозах. При расширении санкций возможна новая рецессия

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает что Россия способна справится с любым рыночным кризисом, однако экономическому росту угрожают политические проблемы. Расширение санкций, по его словам, может привести к рецессии.

Свое мнение Кудрин выразил на сайте РБК 18 сентября, колонка автора посвящена кризису 2008 года – в то время экономист был министром финансов страны. Анализируя то, как Россия справилась с событиями 10-летней давности, глава Счетной палаты приходит к выводам, что с подобным экономика страны справится и в настоящее время. Все риски сейчас лежат в политическом поле и связаны с наращиванием санкций.

«Усиление санкций до определенного момента можно компенсировать более качественным регулированием рынка и повышением производительности, перенаправлением части финансовых и товарных потоков, частичным импортозамещением. Но если санкции будут серьезно ужесточаться, нам трудно будет нарастить необходимый рост экономики до 3,5–4% ВВП. Тогда наше отставание от мировых лидеров будет нарастать, прежде всего в технологических отраслях, что усложнит как выполнение социальных целей, так и обеспечение национальной безопасности», – считает Кудрин.

Свои прогнозы в сентябрьском докладе дает и Центробанк. Замедление роста мировой экономики и объемов международной торговли на фоне санкций могут привести к рецессии, считает регулятор. Кудрин с таким мнением солидарен.

«Урегулирование политических рисков становится на время главным приоритетом в предотвращении кризиса экономики страны», – делает вывод глава Счетной палаты.

Накануне регулятор впервые за 3,5 года повысил ключевую ставку до 7,5%. На решение повлияло ускорение роста инфляции.