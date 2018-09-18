Про людей, которые помогают и которым помогают

Многолетний проект «Фонтанки» «Доброе дело» отныне мы будем делать вместе с благотворительным фондом AdVita («Ради жизни»). Мы будем знакомить аудиторию с той стороной жизни, с которой обычно по собственному желанию мало кто пересекается. Чаще сталкивают обстоятельства.

В Петербурге работают десятки благотворительных фондов. Все они существуют на пожертвования, а сотни неравнодушных волонтеров помогают тем, кто попал в беду. Но говорить только о волонтерах и сборе пожертвований недостаточно. Для нас важно сориентировать людей, как быть, если беда коснулась их лично. Рассказать о том, как правильно следить за своим здоровьем, как получить медицинскую помощь, если она потребовалась, и куда обращаться, если справиться с бедой самостоятельно не удается.

Культура благотворительности в современной России складывается относительно быстро. Но эта скорость пока недостаточна. Как это часто бывает, одна из тормозящих причин – отсутствие информации. «Фонтанка» решила исправить эту ситуацию, AdVita выступил консультантом проекта.

Наша общая задача – рассказывать людям о людях. О петербуржцах, которые при всех личных трудностях находят в себе ресурсы помогать и таким образом реализуют себя, строят гражданское общество и пытаются изменить систему, которая их в чем-то не устраивает. Стартом проекта мы сделали «Месяц онкологии на "Фонтанке.ру"» и подготовили его совместно с другими петербургскими фондами, которые занимаются проблемами онкологии (Фондом «Свет» и Фондом профилактики рака «Не напрасно!»).

Благотворительный фонд AdVita занимается помощью людям с онкологическими заболеваниями уже 16 лет. Его «родители» – врачи НИИ детской онкологии и гематологии им. Р.М. Горбачевой и волонтеры. Вместе им удалось выстроить механизм системной помощи людям. Только за 2017 год помощь фонда получили 997 человек, которые приехали на лечение в Петербург со всей страны.

Для нашего спецпроекта мы собрали экспертные мнения, составили информационные справки и постарались простым языком рассказать о сложных вещах. О том, что нас действительно волнует. И мы будем рады, если это окажется полезным для читателей.

Совместный проект мы продолжим публикациями о других направлениях благотворительности: помощи сиротам, особенным детям, бездомным и т.д.

И начнем с вопросов, которые возникают у людей, столкнувшихся с этой бедой: как лечат рак; почему лечение так дорого; куда исчезают деньги и лекарства, выделенные государством; какую роль в лечении играют благотворительные фонды.