«Загробная» жизнь била ключом. Ростовчанин устроил покерный клуб в салоне ритуальных услуг

Подпольный покерный клуб организовал 40-летний ростовчанин в помещении салона ритуальных услуг. Силовики задержали его и еще нескольких человек, которые оказались не в то время и не в том месте – среди гробов и венков за суконным зеленым столом.

Видео задержания опубликовало 18 сентября управление Следственного комитета РФ по Ростовской области. В отношении 40-летнего задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает ведомство.

В ходе обыска салона ритуальных услуг, а точнее его подвального помещения, где располагался покерный клуб, нашли и изъяли около пяти тысяч игровых фишек на сумму более 7 миллионов рублей. Также в руки полиции попали 37 колод игральных карт и другие атрибуты игорного бизнеса. Кроме того, изъяты блокноты – учетные книги, в которых записаны суммы выигрышей и проигрышей игроков.