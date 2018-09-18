Обзор игры Jurassic World Evolution от КЕЙ

Магазин "Кей"

Рецензия от КЕЙ на игру для менеджеров развлекательных парков и любителей динозавров Jurassic World Evolution (16+).

Jurassic World Evolution разработала студия Frontier, ответственная за успешные игры в жанре Tycoon*, поэтому за судьбу проекта игровое комьюнити не переживало. Здесь и простой сюжет, и не дико высокая сложность, а также хороший баланс и графика.

Вы – менеджер целого парка, занимающегося разведением динозавров из ДНК древних особей. Вам предстоит освоить несколько островов, возведя на них современные парки для посетителей, загоны для динозавров и прочие служебные строения. Создавать новых особей возможно из ДНК, однако из первого попавшегося клонировать полноценно развитого диплодока не получится. Потребуется исследовать местность, раскопать останки, выделить нужный объем генного материала, и вуаля!

После того, как динозавр создан, его нужно транспортировать в его загон. Для каждого действия в игре предусмотрен свой отряд сотрудников парка, охотно берущийся за дело.

Катастрофы – отдельный вид веселья. Без них не обходится ни один уважающий себя tycoon*. В Мире Юрского Периода каждый динозавр может по стечению обстоятельств улизнуть из загона и напасть на посетителей. И если это безобидный диплодок, это еще ладно, но вот тираннозавр Рекс вполне может скушать пятую часть ваших посетителей, что повлечет непомерное понижение прибыли. Поэтому стройте на совесть, усиливайте охрану и будьте бдительны при грозе.

Оценка «КЕЙ»

Графика 4.5 - У разработчиков получилось не просто сохранить графику Planet Coaster, но адаптировать ее под новый мир с суровыми динозаврами и современной архитектурой парковой зоны.

Сюжет 3.5 – Не выделяется неожиданными сценарными твистами, но содержит несколько интересных запоминающихся миссий. По окончанию сюжетной кампании увлекательных занятий остается мало.

Звук 4.0 - Оригинальная звуковая дорожка, схожая с саундтреком фильма, звучит качественно, создавая атмосферу присутствия в парке среди динозавров.

Реиграбельность 4.5 – Высокая за счет разнообразия островов, условий создания парков и динозавров.

Оптимизация 5.0 - За время тестирования проблем замечено не было.

*игра в жанре экономической стратегии