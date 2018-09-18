С увеличением количества заседаний Госдумы депутаты уменьшили размер штрафа за их пропуск

Депутаты Госдумы на треть уменьшили размер штрафа за пропуск пленарного заседания без уважительной причины.

Об этом 18 сентября сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс». Теперь в случае одного прогула зарплата депутата сократится на одну девятую, говорится в принятом постановлении. До этого штраф составлял одну шестую зарплаты. Среднее ежемесячное вознаграждение депутата – 360 тысяч рублей. То есть штраф сократился примерно с 60 до 40 тысяч.

Уменьшить штраф решили после того, как в начале осенней сессии в Госдуме вдвое увеличилось количество заседаний в месяц – с 6 до 12.

Однако депутаты часто идут на хитрость. Как отмечала в марте 2017 года депутат Тамара Плетнева, некоторые парламентарии оформляют прогулы заседаний как отгулы «за свой счет». В этом случае из их зарплаты удерживают около 12 тысяч рублей за один день.

В Госдуме VII созыва, которая работает с октября 2016 года, самые отъявленные прогульщики – депутаты «Единой России» и справедливороссы. За первые три месяца работы Думы текущего созыва из 343 единороссов примерно 30 пропустили от половины до четверти заседаний. Однако введенный в ноябре того же года штраф никто не получил, потому что у всех были «уважительные причины».

В июле 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с момента появления штрафов за прогулы парламент сэкономил на зарплатах депутатов 28,4 миллиона рублей.