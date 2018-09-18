«Лимит повышения цен уже выбран». Медведев потребовал не допустить роста стоимости топлива

Нефтяные компании должны следить за тем, чтобы цены на бензин больше не росли. Как передает РБК со ссылкой на ТАСС, об этом 18 сентября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию нефтяной отрасли.

«В этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких событий допустить нельзя», — цитирует издание слова Медведева. Премьер напомнил, что весной ситуацию с ценами на топливо пришлось исправлять «буквально в ручном режиме». Также Медведев пригрозил нефтяникам, что в случае роста цен правительство готово ввести вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Напомним, цены на бензин и дизель резко выросли весной 2018 года. Чтобы остановить рост цен, правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо. Крупнейшие нефтяные компании пообещали заморозить розничные цены на бензин. При этом в августе Российский топливный союз (представляет интересы владельцев независимых АЗС) предупредил о риске очередного скачка цен весной 2019-го. Причиной может стать повышение акциза на топливо и рост НДС на 2% со следующего года.