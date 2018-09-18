18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +21
$ 67.75р
79.17р
14:09 18.09.2018
Расширенный поиск

Происшествия
18.09.2018 13:47
Печать

Смертельное ДТП со «взрывом» цементной смеси на КАД попало на видео. Дорожники сообщают о закрытии полос

Из-за ДТП с двумя грузовиками на внешнем кольце КАД в районе развязки с проспектом Культуры перекрыты две полосы движения из трёх имеющихся, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники уточнили, что в аварии участвовали не три машины, а четыре: две грузовые и две легковые. Точное время и место – 18 сентября, около 10:50, 115-й километр внешнего кольца.

«Одно грузовое транспортное средство перевозило цементно-песчаную смесь в мешках. В результате ДТП груз рассыпался по проезжей части. Перекрыты две полосы движения и полоса безопасности. На данном участке дороги всего три полосы. Движение автомобильного транспорта осуществляется по одной полосе», – отмечается в сообщении.

По предварительной информации, водитель грузового транспортного средства погиб, информирует пресс-служба учреждения. Вероятно, имеется в виду жёлтая фура с уничтоженной кабиной, которую, как видно на фото, вскрывали спасатели.

Последствия ДТП ликвидируют представители дорожных служб и специализированная техника, работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Информация о перекрытии полос выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Смертельное ДТП со «взрывом» цементной смеси на КАД попало на видео. Дорожники сообщают о закрытии полос

К 11:36, по оценке «Яндекс.Пробок», затор из-за аварии достиг 7,4 километра, от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса. Сейчас на «Яндекс.Картах» наблюдается пробка длиной около 4 километров.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где выложена видеозапись момента аварии, обсуждают её обстоятельства. Вероятно, причиной, как нередко случается, стала остановка транспортного средства на автомагистрали – в данном случае, как говорят, из-за мелкого ДТП.

«Походу, тут грузовичок сломался, в него влетела фура, а за фурой ехал «Ларгус», который даже не успел оттормозиться. «Ларгусу» просто не повезло, что за фурой ехал и не мог уйти от столкновения», – пишет Алексей. «Если правильно понял, КамАЗ там уже минут 15 стоял. Знакомый до аварии мимо ехал», – отмечает Григорий.

«Водитель КамАЗа – мой муж, – рассказывает Юлия. – Он позвонил и сообщил, что в него влетела легковушка, по касательной. Он остановился и выставил знак. А после уже влетели фура и «Ларгус». По телефону он мне не уточнял марки машин».

«Посмотрите видео ещё раз. Самый момент аварии. Справа стоит легковушка и возле неё человек. Хорошо видно, если именно на них смотреть», – подтверждает Елена.

Смотреть в новом окне vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |

«Досталось финской машине с русским водителем, здоровья ему», – отмечает Андрей.

Точные обстоятельства ДТП и степень вины участников установят компетентные органы.

Наезды на стоящее транспортное средство нередко происходят на скоростных трассах, где сложно сбросить скорость до нуля, даже если дистанция большая. При этом часто страдают люди, находящиеся в салоне или рядом с автомобилем на проезжей части, поэтому ГИБДД и дорожники настоятельно рекомендуют в случае вынужденной остановки выставить знак и уйти за ограждения.

7 августа также на севере КАД погиб водитель пассажирского автобуса. Он остановился из-за мелкого ДТП, вышел осмотреть повреждения и был сбит легковушкой. Видеорегистратор очевидца зафиксировал этот момент: на записи видно, как страшно подлетает в воздух человек, и его перекидывает за отбойник.

17 июля на ЗСД был сбит водитель, который вышел из машины, чтобы поднять улетевший с грузовика кусок пенопласта. В то же время на КАД «Форд Транзит» врезался в остановившуюся «Ладу Весту», в результате в «Ладе» погибла женщина и тяжело пострадал мужчина. 

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео.

В начале мая также на КАД у другого «Матиза» лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Магазин "Кей"
18.09.2018 13:25

Обзор игры Jurassic World Evolution от КЕЙ

Рецензия от КЕЙ на игру для менеджеров развлекательных парков и любителей динозавров Jurassic World Evolution (16+)
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
18.09.2018 12:50

ЖК «Аэросити» аккредитован еще одним банком

Недавно вышедший на рынок новый ЖК «Аэросити» от ГК «Лидер Групп» получил аккредитацию еще одного банка. Теперь купить квартиру в новом комплексе стало возможно и с помощью ипотечной программы Банка Санкт-Петербург
АО «Строительный трест»
18.09.2018 12:33

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

«ЮниКредит Банк» начал выдачу ипотечных кредитов покупателям квартир в седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, расположенного на юго-западной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Компания Л1
18.09.2018 12:15

Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»

14 сентября 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного корпуса жилого комплекса «Граф Орлов»
Setl City
18.09.2018 12:06

В ЖК «МореОкеан» устанавливают витражи, имитирующие поверхность воды

В первом корпусе ЖК «МореОкеан», который Setl City возводит в Приморском районе Петербурга, приступили к монтажу уникального витражного остекления лоджий. После завершения работ фасад здания будет напоминать сверкающую водную гладь. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года
ГК «Эталон»
18.09.2018 11:38

Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Петровская Доминанта»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Петровская Доминанта», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 7/2.
предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»
18.09.2018 10:00

Комплекс «Wings апартаменты на Крыленко» достиг экватора строительства

Первый корпус комплекса «Wings апартаменты на Крыленко», который девелоперская компания ООО «СК» Монолит возводит в Невском районе Санкт-Петербург, реализован более чем на 50%
предоставлено компанией ИнфоТеКС
18.09.2018 10:00

В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Будни информационной безопасности»

11 октября 2018 года в Санкт-Петербург впервые пройдет региональная конференция цикла «Будни информационной безопасности» (0+)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.09.2018 17:59

Аэрофлот открыл первый офис собственных продаж в Саратове

К услугам пассажиров авиакомпании просторный операционный зал с билетными кассами. Новейшее высокотехнологичное оборудование позволяет оперативно и высококвалифицированно оказывать полный спектр услуг
СК «Полис Групп»
17.09.2018 17:39

Старт продаж: новые секции в ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж квартир в новых секциях в ЖК «Полис на Московской» - № 1 и № 8.
ГК «Эталон»
17.09.2018 13:47

ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Альфа-Банк аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.09.2018 20:00

ООО «Терминал-Ресурс» продолжает озеленять «Образцовые кварталы»

В апреле этого года началось строительство малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4». Спустя несколько месяцев все три дома, входящие в состав ЖК, стоят под кровлей. К концу недели будет окончен монтаж оконных блоков, ведутся работы по утеплению фасадов, идет монтаж теплых полов.