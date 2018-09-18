Смертельное ДТП со «взрывом» цементной смеси на КАД попало на видео. Дорожники сообщают о закрытии полос

Из-за ДТП с двумя грузовиками на внешнем кольце КАД в районе развязки с проспектом Культуры перекрыты две полосы движения из трёх имеющихся, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники уточнили, что в аварии участвовали не три машины, а четыре: две грузовые и две легковые. Точное время и место – 18 сентября, около 10:50, 115-й километр внешнего кольца.

«Одно грузовое транспортное средство перевозило цементно-песчаную смесь в мешках. В результате ДТП груз рассыпался по проезжей части. Перекрыты две полосы движения и полоса безопасности. На данном участке дороги всего три полосы. Движение автомобильного транспорта осуществляется по одной полосе», – отмечается в сообщении.

По предварительной информации, водитель грузового транспортного средства погиб, информирует пресс-служба учреждения. Вероятно, имеется в виду жёлтая фура с уничтоженной кабиной, которую, как видно на фото, вскрывали спасатели.

Последствия ДТП ликвидируют представители дорожных служб и специализированная техника, работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Информация о перекрытии полос выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

К 11:36, по оценке «Яндекс.Пробок», затор из-за аварии достиг 7,4 километра, от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса. Сейчас на «Яндекс.Картах» наблюдается пробка длиной около 4 километров.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где выложена видеозапись момента аварии, обсуждают её обстоятельства. Вероятно, причиной, как нередко случается, стала остановка транспортного средства на автомагистрали – в данном случае, как говорят, из-за мелкого ДТП.

«Походу, тут грузовичок сломался, в него влетела фура, а за фурой ехал «Ларгус», который даже не успел оттормозиться. «Ларгусу» просто не повезло, что за фурой ехал и не мог уйти от столкновения», – пишет Алексей. «Если правильно понял, КамАЗ там уже минут 15 стоял. Знакомый до аварии мимо ехал», – отмечает Григорий.

«Водитель КамАЗа – мой муж, – рассказывает Юлия. – Он позвонил и сообщил, что в него влетела легковушка, по касательной. Он остановился и выставил знак. А после уже влетели фура и «Ларгус». По телефону он мне не уточнял марки машин».

«Посмотрите видео ещё раз. Самый момент аварии. Справа стоит легковушка и возле неё человек. Хорошо видно, если именно на них смотреть», – подтверждает Елена.

Смотреть в новом окне vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |

«Досталось финской машине с русским водителем, здоровья ему», – отмечает Андрей.

Точные обстоятельства ДТП и степень вины участников установят компетентные органы.

Наезды на стоящее транспортное средство нередко происходят на скоростных трассах, где сложно сбросить скорость до нуля, даже если дистанция большая. При этом часто страдают люди, находящиеся в салоне или рядом с автомобилем на проезжей части, поэтому ГИБДД и дорожники настоятельно рекомендуют в случае вынужденной остановки выставить знак и уйти за ограждения.

7 августа также на севере КАД погиб водитель пассажирского автобуса. Он остановился из-за мелкого ДТП, вышел осмотреть повреждения и был сбит легковушкой. Видеорегистратор очевидца зафиксировал этот момент: на записи видно, как страшно подлетает в воздух человек, и его перекидывает за отбойник.

17 июля на ЗСД был сбит водитель, который вышел из машины, чтобы поднять улетевший с грузовика кусок пенопласта. В то же время на КАД «Форд Транзит» врезался в остановившуюся «Ладу Весту», в результате в «Ладе» погибла женщина и тяжело пострадал мужчина.

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео.

В начале мая также на КАД у другого «Матиза» лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.