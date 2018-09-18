Многомиллионный концерт со звездами ко Дню промышленности за счет бюджета грозит Смольному 20-тысячным штрафом

Инспекция регионального управления Федеральной антимонопольной службы России провела проверку после публикации «Фонтанки» о масштабном концерте ко Дню промышленности Петербурга, который прошел в Ледовом дворце. В действиях комитета по промышленной политике и инновациям нашли нарушения, но не в самом факте мероприятия со звездами за счет бюджета города, а в документации.

«Заслушав представителей комитета и изучив представленные документы, инспекция антимонопольного органа установила, что комитет не нарушал законодательство РФ, заключив контракт с единственным поставщиком – ОАО «Дворец Спорта», – рассказали 18 сентября в пресс-службе УФАС.

В ходе изучения материалов дела инспекция выявила другое нарушение.

«В течение пяти рабочих дней комитет должен был разместить на официальном сайте госзакупок информацию о заключенном контракте. Но часть документов размещена без соблюдения сроков. В частности, подписанный в июле акт приемки-передачи появился на официальном сайте только 10 сентября (нарушение ст. 103 Закона о контрактной системе (44-ФЗ)», – прокомментировали в ведомстве.

Это уже грозит штрафом допустившему нарушение должностному лицу комитета в размере 20 тысяч рублей. В соответствии с регламентом, на административное производство у антимонопольщиков есть год с момента установления факта нарушения.

Как писала «Фонтанка», 9,6 миллиона бюджетных рублей были без конкурса направлены на празднование Дня промышленности 6 сентября в Ледовом дворце с приглашенными звездами. Производственные гиганты города с многомиллиардными выручками не пожелали в него серьезно вкладываться.