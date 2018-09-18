«Зенит», наученный горьким опытом, попросил болельщиков воздержаться от провокаций и беспорядков в Копенгагене

Футбольный клуб «Зенит» обратился к своим болельщикам перед выездным матчем первого тура Лиги Европы с «Копенгагеном», который состоится 20 сентября.

«Служба безопасности «Зенита» и полиция Дании просят воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе», — сообщается 18 сентября на официальном сайте «Зенита».

Отмечается, что при входе на гостевой сектор стадиона «Паркен» будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков сине-бело-голубых и соответствия фамилии, на которую приобретался билет.

Напомним, что из-за хулиганского поведения болельщиков 15 марта в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» «Зенит» был оштрафован на 70 тысяч евро, а также наказан матчем без зрителей в следующей домашней еврокубковой встрече. Сине-бело-голубым вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун). В результате уже в новом сезоне «Зениту» пришлось играть ответный матч с минским «Динамо» на пустом «Петровском». На арене «Санкт-Петербург» была организована фан-зона.