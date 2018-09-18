Петербургские паралимпийцы привезли 8 медалей с ЧР по конному спорту

Спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали восемь медалей на чемпионате России по конному спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Турнир проходил в Костроме, в нем приняли участие двадцать шесть спортивных пар.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», Петербург представляли спортсмены из оздоровительного конного центра «Солнечный остров». Екатерина Кириенкова стала абсолютным победителем, завоевав три золотые медали. На счету Екатерины Ефимовой – серебро и бронза, Алексея Хренова – серебро и бронза, Андрея Сидорова – серебро.

В фонде отметили, что высокие результаты достигаются не только постоянными тренировка, еще необходима амуниция. Не так давно БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» при поддержке петербургских компаний и частных благотворителей передал в «Солнечный остров» три новых седла. Фонд благодарит каждого, кто помог приобрести нужную амуницию для петербургских всадников. Но сбор на новые сёдла еще продолжается: необходимо приобрести два седла (стоимость одного от 38 500 рублей, второго – от 60 000 рублей).

Поддержать сборную по паралимпийской выездке можно на Добро.mail.ru или связавшись с сотрудниками фонда по тел. (812) 983 72 21, e-mail: info@fondopora.ru.