ЖК «Аэросити» аккредитован еще одним банком

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Недавно вышедший на рынок новый ЖК «Аэросити» от ГК «Лидер Групп» получил аккредитацию еще одного банка. Теперь купить квартиру в новом комплексе стало возможно и с помощью ипотечной программы Банка Санкт-Петербург.

Процентная ставка составит от 10,5%. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

Банк Санкт-Петербург является давним и надежным партнером ГК «Лидер Групп». Банком аккредитованы многие жилые комплексы компании.

Ипотека от Банка Санкт-Петербург – это еще одна прекрасная возможность купить квартиру мечты в новом ЖК «Аэросити».

Комплекс возводится ГК «Лидер Групп» в одном из перспективных и динамично развивающихся районов города. Поселок Шушары Пушкинского района – это благоприятная экология, современная инфраструктура, хорошая транспортная доступность, плюс – городская прописка.

Дом строится по современным технологиям, что сделает проживание в нем комфортным , а традиционное разнообразие различных планировочных решений позволит выбрать уютное гнездышко даже самым требовательным жильцам.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

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