Строительство
ЖК «Аэросити» аккредитован еще одним банком
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
Недавно вышедший на рынок новый ЖК «Аэросити» от ГК «Лидер Групп» получил аккредитацию еще одного банка. Теперь купить квартиру в новом комплексе стало возможно и с помощью ипотечной программы Банка Санкт-Петербург.
Процентная ставка составит от 10,5%. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости квартиры, срок кредитования – от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей.
Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru
Банк Санкт-Петербург является давним и надежным партнером ГК «Лидер Групп». Банком аккредитованы многие жилые комплексы компании.
Ипотека от Банка Санкт-Петербург – это еще одна прекрасная возможность купить квартиру мечты в новом ЖК «Аэросити».
Комплекс возводится ГК «Лидер Групп» в одном из перспективных и динамично развивающихся районов города. Поселок Шушары Пушкинского района – это благоприятная экология, современная инфраструктура, хорошая транспортная доступность, плюс – городская прописка.
Дом строится по современным технологиям, что сделает проживание в нем комфортным , а традиционное разнообразие различных планировочных решений позволит выбрать уютное гнездышко даже самым требовательным жильцам.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.
ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/