Смольный официально одобрил строительство храма в парке на Канонерском острове

Комитет по градостроительству и архитектуре Смольного согласовал строительство храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове в Петербурге. Распоряжение комитета от 13 сентября 2018 года, которое разрешает использовать 6,1 тысячи квадратных метров парка на Канонерском острове для возведения культового сооружения, появилось на сайте официального электронного опубликования.

Благоустройство парка на Канонерском острове закончилось в январе этого года. На облагораживание 22 тысяч квадратных метров потратили 17 млн рублей из городского бюджета. Тем не менее в июле 2018 года местная православная религиозная организация «Приход храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове Санкт-Петербурга» подала заявку на изменение условно-разрешенного вида строительства на более чем ¼ части парка. Кроме пятиглавой церкви на 300 прихожан, на участке за домом №7 вблизи стадиона планируется разместить часовню св. Федора Ушакова, парковку на 18 мест, звонницу и дом причета площадью 500 квадратных метров. По результатам общественных слушаний комиссия по землепользованию и застройке во главе с вице-губернатором Игорем Албиным 30 августа одобрила строительство.

Местные жители выступили против появления храма в единственном благоустроенном парке, предложив альтернативную площадку – за домом 12/2 по Канонерскому острову. В настоящее время место используется под стоянку строительной техники и склад песка. Жителей возмущает то, что на Канонерском острове, куда можно добраться только по подземному и небезопасному для пешеходов тоннелю, нет собственных поликлиники и аптеки, хотя население острова составляет порядка 4 тысяч человек.