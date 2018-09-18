Россия предложила скорректировать таможенные правила, вызвавшие пробки на границе с Финляндией

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила скорректировать таможенные правила, вызвавшие пробки на границе с Финляндией в начале месяца. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе таможни Финляндии 18 сентября, ведомство готово сделать исключение для автомобилей, собственниками которых являются лизинговые и кредитные организации, в случае, если оно получит от финской стороны их перечень.

Поправки в закон о таможенном регулировании вступили в силу 4 сентября 2018 года. В соответствии с ними, если у физического или юридического лица есть несколько машин, зарегистрированных за пределами России, то въехать на территорию Евразийского экономического союза беспрепятственно может лишь одна из них. Вторая и последующие — только после внесения обеспечения. Данные меры были направлены на борьбу с нелегальным ввозом транспортных средств. Но с проблемами столкнулись в первую очередь обладатели лизинговых и кредитных автомобилей (их собственником считается банк), а также семьи, где несколько машин оформлено на одно лицо. Размер обеспечения зависит от года выпуска и объема двигателя машины. Но в среднем это 800–900 тысяч рублей, или около 10 тысяч евро.

Поскольку принятие закона стало сюрпризом для автомобилистов, на границе России с Финляндией и Эстонией образовались пробки. Но уже через несколько дней число желающих попасть в Россию резко снизилось. В финской таможне объяснили это тем, что люди отказываются от путешествий, ожидая, пока ситуация прояснится. Финские власти потребовали разъяснений у российской стороны.

Как объяснили нашему изданию в Финской таможне, лизингодатели и кредитные организации, которые заинтересованы получить освобождение от уплаты таможенных платежей, могут направить ведомству свое письменное заявление на передачу данных о них российской стороне. Но окончательное решение по данному вопросу примет ФТС России.

Будут ли такие исключения сделаны для кредитных и лизинговых машин других стран, не сообщается. Ранее представитель эстонской таможни сообщала, что обсуждать с Россией вопросы пересечения границы на лизинговых автомобилях будет министерство иностранных дел страны.